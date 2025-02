Màn đấu tay đôi ở Oscar

TPO - Cuộc đua Oscar 2025 đang trở nên kịch tính khi hạng mục "Nữ chính xuất sắc" là màn đấu tay đôi giữa Demi Moore và Mikey Madison. Để giành được tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp, minh tinh gạo cội phải vượt qua đàn em thua mình đến 37 tuổi.

Đường đua Oscar 2025 đang gay cấn hơn bao giờ hết khi chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ trao giải chính thức.

Năm ngoái, kết quả gây sốc khi Emma Stone bất ngờ vượt nhiều đối thủ để giành Nữ chính xuất sắc,khác hẳn với dự đoán của nhiều chuyên trang khi cho rằng Lily Gladstone mới là ứng viên nặng ký có khả năng được gọi tên.

Điều đó càng làm cho mùa giải năm nay trở nên khó đoán. Nhất là khi hạng mục Nữ chính xuất sắc được xem là cuộc đua song mã đầy kịch tính giữa gương mặt mới Mikey Madison và minh tinh gạo cội Demi Moore.

Cơ hội dành cho Demi Moore

Hiện Demi Moore được đánh giá là cái tên có nhiều cơ hội chiến thắng Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong phim kinh dị The Substance (Tựa Việt: Thần dược).

Trong phim, minh tinh Ghost vào vai Elizabeth Sparkle, ngôi sao màn bạc hết thời đang đối diện với nỗi cô đơn và tuyệt vọng khi tuổi tác và sự nghiệp đều xuống dốc, lại bị sa thải ngay trong sinh nhật thứ 50.

Trong cơn bế tắc, bà tìm đến một loại thuốc bí ẩn hứa hẹn giúp lấy lại vẻ đẹp và sự trẻ trung như xưa. Nhưng khi dùng thuốc, nhân vật đối diện nhiều hệ lụy kinh hoàng mà không thể nào dừng lại được.

Phải nói rằng chưa bao giờ Hollywood lại ủng hộ Demi Moore đến thế. Không chỉ có Oscar, bộ phim đã mang lại cho minh tinh cơn mưa lời khen suốt năm qua, đồng thời vực dậy sự nghiệp ảm đạm của bà sau hơn hai thập niên bị khán giả quên lãng.

Sự trở lại đầy ngoạn mục của Demi Moore được nhiều người kỳ vọng sẽ làm lịch sử, giúp bà có được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Bản thân minh tinh cũng dành nhiều tâm huyết khi vào vai Elizabeth Sparkle. Ở tuổi 61, bà không ngại đóng những cảnh hoàn toàn khỏa thân, để lộ nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể lẫn khuyết điểm trên gương mặt.

Demi Moore khiến người xem bất ngờ với tạo hình già nua, rệu rã khi trong tình cảnh tuyệt vọng, rơi vào bước đường cùng. Nhiều cảnh quay bà lột tả trọn vẹn tâm lý hỗn loạn, bất định của nhân vật, khiến người xem không khỏi kinh hãi.

Cơ hội dành cho Demi Moore càng rộng mở hơn khi bà vừa thắng giải SAG (Screen Actors Guild Award) – một trong những giải thưởng quan trọng, đóng vai trò dự đoán chính xác người thắng Oscar.

Nhưng năm ngoái Lily Gladstone cũng thắng SAG và trượt Oscar nên không ai dám chắc khả năng chiến thắng của Demi Moore là tuyệt đối. Dẫu vậy, với phong độ hiện tại và sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới phê bình, bà vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho tượng vàng năm nay.

Mikey Madison có vượt được đàn chị?

Mùa giải Oscar năm nay còn gây chú ý khi Karla Sofía Gascón – ngôi sao của Emilia Pérez – trở thành người chuyển giới đầu tiên được đề cử Oscar.

Thế nhưng, nữ diễn viên người người Tây Ban Nha đối diện làn sóng chỉ trích, tẩy chay mạnh mẽ vì có phát ngôn kém duyên về đồng nghiệp kiêm đối thủ Fernanda Torres – được đề cử với vai diễn trong I'm Still Here.

Điều đó khiến cơ hội thắng giải của Gascón là rất mong manh. Hiện chỉ có duy nhất Mikey Madison là đủ sức để ngăn cản Demi Moore cầm tượng vàng Oscar.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 được đánh giá cao với vai vũ công thoát y trong phim hài - chính kịch Anoracủa Sean Baker. Gần đây, Madison lại có bứt phá khi bất ngờ vượt đàn chị Demi Moore để thắng Nữ chính xuất sắc tại BAFTA.

Trong phim, Mikey Madison vào vai nhân vật chính Anora, hay còn gọi là Ani, vốn là một vũ công thoát y ở New York.

Một lần, cô vô tình gặp con trai một nhà tài phiệt người Nga và được anh thuê làm bạn gái trong vòng một tuần. Theo thời gian, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng chuyện tình đối diện nhiều thách thức trước sự ngăn cản của gia đình lẫn khác biệt về xuất thân và văn hóa.

Với lối diễn tự nhiên, Madison mang đến một nhân vật sống động, vừa hài hước vừa đầy cảm xúc, giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trước giới phê bình và khán giả.

Vai diễn trong Anora lập tức biến Mikey Madison trở thành ngôi sao quốc tế, gương mặt được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất săn đón. Trước đó, cô được chú ý qua qua vai phụ trong Once Upon a Time... in Hollywood (2019) và series Better Things (2016-2022) nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn lớn trên màn ảnh.

Mikey Madison thua Demi Moore đến 37 tuổi. Nếu đánh bại đàn chị, chiến thắng của cô sẽ càng thêm ý nghĩa, góp phần củng cố vị thế của cô tại kinh đô điện ảnh thế giới.

Đó cũng sự công nhận dành cho thế hệ diễn viên trẻ tại Hollywood, cũng như khẳng định sức hút của các tác phẩm độc lập.

Thật khó để chọn giữa một Demi Moore dày dặn kinh nghiệm và một Mikey Madison với năng lượng tươi mới.

Bởi lẽ, cả hai đều mang đến những màn trình diễn tuyệt vời và giàu cảm xúc, mỗi người đại diện cho một thế hệ và phong cách khác biệt, càng làm cho hạng mục Nữ chính xuất sắc trở thành tâm điểm tại Oscar 2025.

Khán giả chỉ có thể đợi đến kết quả cuối cùng, được công bố ở lễ trao giải Oscar 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 2/3 tại Nhà hát Dolby, Hollywood, Los Angeles.