Màn “biến hình” ngay trên sân khấu của Tóc Tiên tại Waterbomb khiến fan phấn khích

Trong hai ngày 15 và 16/11, lễ hội âm nhạc kết hợp té nước - Waterbomb lần đầu diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ dàn sao K-Pop và V-Pop nổi tiếng. Bên cạnh những tên tuổi đình đám từ Hàn Quốc như Kwon Eunbi, EXID, Hwasa hay Jay Park - vốn được xem là “huyền thoại” của các sân khấu Waterbomb, các nghệ sĩ Việt cũng có màn thể hiện không hề kém cạnh. Giữa hàng loạt tiết mục, Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý, được cư dân mạng ưu ái gọi là “nữ thần Waterbomb Việt Nam”.

Tóc Tiên không hề lép vế khi đứng cạnh nhóm nhạc EXID đình đám.

Bước lên sân khấu vào chiều muộn ngày 16/11, Tóc Tiên xuất hiện trong trang phục crop top trắng phối váy đỏ ngắn. Nữ ca sĩ đã lập tức khuấy đảo không khí với màn trình diễn Khá Khen khiến khán giả trầm trồ. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục gây sốt với màn thay trang phục ngay trên sân khấu. Tóc Tiên thậm chí còn cởi giày để thoải mái “cháy” hết mình cùng người hâm mộ.

Tóc Tiên nổi bật ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện.

Tóc Tiên trình diễn loạt hit quen thuộc, từ 906090 đến Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới và Có Ai Thương Em Như Anh. Vừa hát, vừa nhảy, vừa liên tục tương tác với người hâm mộ, nữ ca sĩ khiến cả sân khấu không ngừng hú hét. Thần thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu linh hoạt cùng kỹ năng trình diễn “không trượt nhịp nào” khiến khán giả tại chỗ lẫn cộng đồng mạng đều phải trầm trồ.

Không ít bình luận cho rằng Tóc Tiên thậm chí còn “át vía” nhiều “nữ thần gợi cảm” khác của Waterbomb nhờ phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, bùng nổ và đầy cá tính. Trên các diễn đàn, người hâm mộ còn hào hứng đùa rằng nếu một ngày nào đó Tóc Tiên và Kwon Eunbi có màn kết hợp chung sân khấu Waterbomb thì “hết nước chấm”, bởi cả hai có thể “đốt cháy” bất kỳ lễ hội nào.