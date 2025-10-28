Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Màn ảnh rộng có thêm một 'ngôi làng kinh dị' góp phần quảng bá văn hóa Việt cho khán giả trẻ

SVO - Phim 'Hoàng tử quỷ' vừa lên sóng tập hậu trường về bối cảnh làng Hủi, đưa khán giả bước vào một ngôi làng đậm chất Việt, được xây mới 100% tại Đà Lạt để phục vụ ghi hình.

Trong phim, làng Hủi được coi là nơi trú ngụ của những người bị mắc bệnh truyền nhiễm, nên phải nằm sâu trong rừng để tránh bị phát hiện. Tại đây, nhân vật Thân Đức (Anh Tú Atus thủ vai) sẽ bắt đầu âm mưu triệu hồi quỷ dữ của mình, trực tiếp đối đầu với trưởng làng Lỗ Đạt (Lương Thế Thành thủ vai) và thao túng toàn bộ dân làng. Dựa trên nền câu chuyện kinh dị, làng Hủi gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng không kém phần u ám, bí ẩn.

Lý giải về quyết định chọn Đà Lạt làm địa điểm quay phim, đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết: “Đà Lạt là nơi có khí hậu thuận lợi để triển khai bộ phim ở thời kỳ Lê Trung Hưng. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn đem đến một góc nhìn khác cho khán giả về Đà Lạt qua phim cổ trang. Chúng tôi rất may mắn tìm được khu rừng nguyên sinh rất xanh mát và rộng lớn nằm cuối hồ Tuyền Lâm, nhưng chính giữa lại có một khoảng trống vừa đủ để dựng làng”.

Không chỉ gói gọn bối cảnh làng Hủi trong các căn nhà, mà ê kíp phim còn dựng nên bãi tha ma theo hình thức “chum táng” rất độc đáo. Mộ chum là một trong các hình thức an táng của người Việt cổ, khi hài cốt của người đã khuất được bỏ vào chum. Những ngôi mộ chum được tái hiện trong phim Hoàng tử quỷ để giới thiệu đến khán giả trẻ về một chất liệu truyền thống gắn liền với bề dày văn hoá, lịch sử của nước ta.

Trước khi giới thiệu bối cảnh làng Hủi trong phim Hoàng tử quỷ, đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân đã thành công mang những “ngôi làng kinh dị” lên màn ảnh rộng trong phim Tết ở làng Địa ngục (2023), Cám (2024).

Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết: “Cả ba ngôi làng đều khác nhau và có câu chuyện, yêu cầu nội dung riêng biệt. Làng Hủi phải có không khí âm u, ẩm thấp và nằm trong khu rừng khá biệt lập, có cây thông. Không khí của ngôi làng là thứ không thể giả lập được bằng kỹ xảo. Ở Đà Lạt, mùa mưa tháng Sáu có sự u ám, ma mị để các diễn viên có thể hoà vào và thật sự sống trong ngôi làng”.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn nói thêm, để tạo ra bầu không khí ma mị, u ám đặc trưng của một bộ phim kinh dị, hầu hết các cảnh quay ở làng Hủi đều diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng. Điều này đòi hỏi các diễn viên và ê kíp khỏe về thể lực, cũng như tinh thần làm việc hết mình, đầu tư trọn thời gian, công sức cho dự án.

Bình Nguyễn
