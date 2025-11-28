MAMA 2025 vẫn được tổ chức sau thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông, Cnet nói gì?

HHTO - Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Hồng Kông (Trung Quốc) nằm cách địa điểm tổ chức MAMA 2025 khoảng 20km. Song, ban tổ chức quyết định sự kiện vẫn sẽ diễn ra. Các nghệ sĩ như aespa và RIIZE đã quyên góp để hỗ trợ các nạn nhân. Đặc biệt, phản ứng của cư dân mạng Trung Quốc gây bất ngờ.

Thời gian vừa qua, thế giới dành nhiều sự thương tiếc cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở khu chung cư Wang Fuk Court, Hồng Kông (Trung Quốc). Bên cạnh đó, không ít người dân cũng thắc mắc lễ trao giải Mnet Asian Music Awards - MAMA 2025 sẽ như thế nào - khi chung cư Wang Fuk Court chỉ cách nơi diễn ra sự kiện khoảng 20km.

Ngay sau tin tức, đơn vị tổ chức sự kiện CJ ENM đã họp khẩn với chính quyền địa phương và đưa ra thông báo chính thức: Lễ trao giải MAMA 2025 vẫn sẽ diễn ra như dự kiến vào ngày 28 - 29/11. Tuy nhiên, sự kiện được điều chỉnh để đảm bảo bầu không khí trang trọng hơn.

Thông báo của ban tổ chức MAMA.

Theo thông báo, MAMA 2025 sẽ hủy phần thảm đỏ và sẽ dành 3 phút ở đầu chương trình để mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ không phát livestream mà chuyển qua ghi hình trước và sẽ phát sóng vào thời điểm phù hợp. Các nghệ sĩ tham dự không được mặc trang phục màu đỏ, các phần trình diễn có sử dụng hiệu ứng lửa, hoặc có ca từ nhắc đến lửa đều sẽ bị thay đổi.

Một số ca khúc dự đoán sẽ bị đổi lời là Good Thing - I-DLE và Burning Up - MEOVV.

Sân khấu tái hiện Saja Boys của KPop Demon Hunters cũng có nguy cơ bị hủy bỏ vì phần lời nhạy cảm: "Ta sẽ yêu em hơn khi tất cả cháy rụi".

Sau thông báo của Mnet, hầu hết cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra bất ngờ nhưng cũng hiểu cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của ban tổ chức:

"Có người cho rằng sự kiện này không nên được tổ chức. Nhưng rất nhiều người đã đặt vé máy bay và khách sạn, việc hủy bỏ sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương, và người đặt vé có thể cũng không được hoàn tiền lại, cuối cùng gây ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người."

"Việc hủy bỏ ngay từ đầu đã là điều không tưởng. Bên cạnh việc mất 100.000 chỗ ngồi do chi phí đi lại và khách sạn, khoản bồi thường lớn nhất mà ban tổ chức phải trả sẽ là cho các nghệ sĩ. Hàng trăm nghệ sĩ đã phải điều chỉnh lịch trình để tham gia trong hai ngày cơ mà."

"Thú thực thì đây là giải pháp tốt nhất rồi, vừa tôn trọng thảm kịch vừa chịu trách nhiệm về các hoạt động thương mại."

Nhìn chung, cư dân mạng đã đưa ra nhiều lý do để giải thích cho quyết định của ban tổ chức. Đầu tiên, các nghệ sĩ thường có lịch trình dày đặc nên việc hoãn sang một thời điểm khác là khó có khả năng. Đặc biệt là khi nhiều nghệ sĩ như Stray Kids, IVE, RIIZE, TXT, ZEROBASEONE... đã lên đường đến Hồng Kông.

Thứ hai, có rất nhiều người hâm mộ đã đặt vé máy bay cũng như phòng khách sạn để chuẩn bị cho sự kiện. Việc hủy bỏ MAMA 2025 có thể dẫn đến thất thoát cho ngành du lịch của Hương Cảng, gây ra ảnh hưởng đáng kể về mặt kinh tế. Điều này có thể là bất lợi, trong trường hợp khu vực này đang cố gắng khắc phục hậu quả từ trận hỏa hoạn.

Không chỉ điều chỉnh lịch trình, ban tổ chức MAMA cũng khẳng định sẽ cố gắng hết sức để quyên góp hỗ trợ cho các nạn nhân.

Ngoài Mnet thì các nghệ sĩ K-Pop cũng có động thái quyên góp nhằm hỗ trợ việc cứu hỏa: SM Entertainment quyên góp 1 triệu đôla Hồng Kông (3,3 tỷ VNĐ) cho Hội Chữ thập đỏ Hồng Kông, aespa cam kết góp 500.000 đôla Hồng Kông (gần 1,7 tỷ VNĐ) và RIIZE quyên góp 250.000 đôla Hồng Kông (gần 848 triệu VNĐ).

Thay vì phát trực tiếp, lễ trao giải MAMA 2025 sẽ được ghi hình và phát sóng sau sự kiện. Ngày giờ cụ thể và hình thức phát sóng sẽ được ban tổ chức thông báo sau.