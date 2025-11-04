Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Maison Grand: Lựa chọn khác biệt giữa thị trường căn hộ TP.HCM

P.V

Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM đang neo ở mức 50 – 70 triệu đồng/m², Maison Grand xuất hiện như một lựa chọn khác biệt khi giới thiệu mức giá chỉ từ 33 triệu đồng/m² ngay trung tâm Phú Mỹ – khu vực đang được định hình là cực phát triển mới của khu Đông – Nam thành phố.

Thị trường bất động sản TP.HCM thời gian qua ghi nhận xu hướng thanh lọc mạnh mẽ, khi các chính sách quy hoạch, cấp phép dự án và tái cấu trúc quỹ đất được siết chặt. Quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung mới giảm rõ rệt, kéo theo mặt bằng giá tăng ổn định qua từng năm.

Theo báo cáo quý III/2025 của CBRE Việt Nam và Savills Việt Nam, giá bán trung bình tại các khu vực Đông và Nam thành phố hiện dao động từ 50 – 70 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn tại những khu vực trung tâm. Trong bối cảnh đó, Maison Grand được xem là ngoại lệ hiếm hoi khi vẫn duy trì được giá bán cạnh tranh mà không đánh đổi chất lượng.

Giá trị thật làm nên khác biệt

Do Tumys Homes phát triển, Maison Grand được quy hoạch hướng đến cộng đồng cư dân trí thức, chuyên gia và các gia đình trẻ làm việc tại khu công nghiệp, trung tâm logistics và khu đô thị vệ tinh lân cận. Dự án phát triển theo triết lý “chuẩn sống chuyên gia”, ứng dụng mô hình “homebase” phổ biến trên thế giới – nơi mỗi căn hộ là tổ ấm gắn kết, đồng thời là không gian khuyến khích chia sẻ, giao lưu và mở rộng mối quan hệ trong cùng cộng đồng tri thức.

image001-copy.jpg
Maison Grand - Nơi hình thành cộng đồng cư dân trẻ, năng động và tri thức

Hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, kết hợp mảng xanh rộng, hướng đến một không gian sống cân bằng, hiện đại và giàu năng lượng. Các căn hộ được bàn giao hoàn thiện với vật liệu và thiết bị từ thương hiệu quốc tế, đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và giá trị sử dụng bền vững theo thời gian.

Vị trí chiến lược và tiềm năng đầu tư dài hạn

Tọa lạc tại trung tâm Phú Mỹ, Maison Grand sở hữu vị trí thuận lợi kết nối đến các tuyến giao thương trọng điểm của khu vực Đông – Nam TP.HCM. Dự án nằm gần các trục đường chiến lược và hệ thống hạ tầng đang được mở rộng, từ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, quốc lộ 51 đến vành đai kết nối vùng. Khu vực này đang chứng kiến sự dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhân sự chất lượng cao, tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, năng động – yếu tố nền tảng thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.

image003-copy.jpg
Maison Grand đón đầu mạng lưới hạ tầng giao thông đang mở rộng toàn khu vực.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 33 triệu đồng/m², Maison Grand mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những người tìm kiếm sản phẩm có biên độ tăng trưởng tốt trong dài hạn. Dự án được CBRE Việt Nam trực tiếp quản lý và vận hành, đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị tài sản ổn định theo thời gian.

Giữa thị trường nhiều biến động, Maison Grand khẳng định vị thế bằng giá trị thực, tiêu chuẩn sống quốc tế và mức giá hợp lý. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người mua ở thực, các chuyên gia trẻ mong muốn không gian sống cân bằng, đồng thời là kênh tích lũy giá trị vững chắc cho nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

P.V
#Maison Grand #bất động sản TP.HCM #căn hộ trung tâm

