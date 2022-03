Mai táng bệnh nhân COVID-19 thu giá 'trên trời', Sở Y tế Quảng Ngãi báo cáo gì?

TPO - Nhiều gia đình có người thân mất vì COVID-19 tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi bức xúc khi bị dịch vụ mai táng hét giá “trên trời”. Còn Sở Y tế Quảng Ngãi cho rằng, giá cả do người dân thỏa thuận!

Liên quan đến việc nhiều gia đình đang phải gánh khoản phí mai táng người thân chết vì COVID-19 với giá “trên trời”, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo cụ thể gửi UBND tỉnh này.

Theo báo cáo, trước đây việc mai táng cho F0 tử vong được tiến hành theo quy định của Bộ Y tế. Các công đoạn do nhân viên y tế đảm nhiệm và vận chuyển thi hài bằng xe cấp cứu đến nơi mai táng.

Trước tháng 11/2021, việc xử lý, khâm liệm, vận chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 được nhân viên y tế bệnh viện trực tiếp thực hiện; quan tài do người nhà bệnh nhân mua. Chính việc này đã ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe và tâm lý của đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện trong thời gian dài.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2021 đến nay, số ca bệnh COVID-19 tử vong tăng nhanh, nhân viên y tế tại bệnh viện không thể đảm đương được việc khâm liệm, vận chuyển và xử lý thi thể.

Trước những nhu cầu và nguyện vọng của người nhà bệnh nhân được sử dụng dịch vụ mai táng để lo hậu sự của người thân được chu đáo, bệnh viện đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trên đến các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để cùng tháo gỡ.

Từ đó, Phòng Y tế TP Quảng Ngãi (địa phương có bệnh nhân tử vong cao) đã giới thiệu cơ sở mai táng cung cấp dịch vụ hỗ trợ mai táng trọn gói cho bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi cũng cho rằng, việc cơ sở dịch vụ mai táng tư nhân vào nơi điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng có mục đích giúp giảm áp lực cho bệnh viện.

“Việc lựa chọn, thỏa thuận chi phí do người nhà bệnh nhân trực tiếp làm việc với bên dịch vụ mai táng. Bệnh viện không có chủ trương chọn dịch vụ mai táng nào, không biết có bao nhiêu dịch vụ mai táng, giá dịch vụ là bao nhiêu”, báo cáo nêu.

Theo Sở Y tế, bệnh viện không có nhân lực phụ trách về mai táng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc mai táng còn thiếu; số ca tử vong thời gian qua tăng nhanh nên còn thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ mai táng cho bệnh nhân COVID-19 tử vong, giải thích tư vấn cho người nhà chưa thực sự đầy đủ, cũng như chưa quản lý được việc dịch vụ mai táng hoạt động tại bệnh viện.

Ngoài ra, việc bệnh viện phối hợp với địa phương trong xử lý thi hài cũng gặp nhiều khó khăn vì Đội xử lý thi hài hiện nay không huy động được nhân lực (do các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại bình thường nên các thành viên của Đội trở lại công việc của bản thân nên rất khó huy động khi có nhiệm vụ).

Trước những khó khăn, thiếu sót nêu trên, Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người qua đời vì COVID-19. Đồng thời cho phép dịch vụ tang lễ tham gia vào quá trình mai táng F0 tử vong dưới sự quản lý về phòng dịch và giá cả dịch vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, theo quy định, bệnh nhân mất do COVID-19 sẽ không tốn chi phí mai táng. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình ở Quảng Ngãi đang phải gánh khoản phí mai táng người thân chết vì COVID-19 với giá “trên trời”. Chỉ một chiếc quan tài loại thường và quãng đường vận chuyển chưa đến 10 km nhưng cơ sở mai táng hét giá từ 25 - 35 triệu đồng.

Ở những địa bàn xa như thị xã Đức Phổ hay các huyện miền núi, mức giá này cao gấp đôi, từ 40 - 50 triệu đồng. Những trường hợp hỏa thiêu ở TP Đà Nẵng, chi phí lên tới 60-70 triệu đồng. Tiền sẽ được yêu cầu chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của chủ cơ sở mai táng mà không có bất cứ một loại hóa đơn, chứng từ nào.

Người thân qua đời do COVID-19 khiến gia đình bối rối, do đó họ buộc phải chấp nhận mức giá mà các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa ra. Việc dịch vụ mai táng phụ trách việc lo tang lễ cho F0 qua đời tại các cơ sở y tế là sai quy định. Mặt khác, hoạt động này bị thả nổi khiến các dịch vụ mai táng tự do thổi giá “trên trời”.