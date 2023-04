TPO - Ngày 20/4, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, nghệ sĩ - nhà văn Mạc Can đã cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức tham gia buổi giới thiệu cuốn sách mới ''Ma gánh hát - Ma bịnh viện'' mà cả hai viết chung.

Sức khỏe đã hồi phục sau cơn đột quỵ nhưng Mạc Can vẫn phải ngồi trên xe lăn. Sáng nay, ông xuất hiện ở Đường sách Nguyễn Văn Bình với tinh thần tươi vui, vẫn giữ được sự hài hước, châm biếm của mình khi nói về cuốn sách.

Mạc Can nói ông đã có hơn chục năm sống một mình trong căn phòng trọ, lấy ngày làm đêm khi ngồi thức viết bài trên một chiếc laptop cũ. “Trong không gian yên ắng, chỉ có mình tôi ánh đèn và bóng đêm. Rồi tôi nghe có tiếng gió thoảng bên tai, đó không phải là ma xuất hiện thì là… gió à?” - Mạc Can nói.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức kể cơ duyên để 2 người cùng chấp bút cuốn sách khi tổ chức chương trình trao học bổng mang tên Môtô học bổng, Nguyễn Đông Thức đã mời Mạc Can đi theo để trình diễn ảo thuật cho các em nhỏ. Khi rảnh rỗi trong chuyến đi, Mạc Can thường ngồi viết.

“Tôi đã biết Mạc Can từ lâu và là người đã đọc khi ông viết những trang viết đầu tiên. Mạc Can là người ít học nên ông viết câu cú sai chính tả rất nhiều, tôi phải biên tập để in truyện ngắn đầu tay của Mạc Can lên báo. Sau đó, chính tôi là người đã giới thiệu để Mạc Can in tiểu thuyết Tấm ván phóng lao. Tôi gọi Mạc Can là nhà văn từ trên trời rơi xuống”, Nguyễn Đông Thức kể vui.

Nhưng Mạc Can không thừa nhận mình là Nhà văn từ trên trời rơi xuống mà theo ông: “Tôi là nhà văn từ dưới đất chui lên. Tôi chỉ học hết lớp 3 nên việc viết sai chính tả là không tránh được. Nhưng tôi hứa từ giờ cố gắng cải thiện để không mắc lỗi, chỉ mong quý vị khán giả nhiệt tình mua sách ủng hộ để tôi có thêm động lực... sửa lỗi viết sai chính tả cho cuốn sách tiếp theo” - Mạc Can hài hước.

Khi Mạc Can bị bệnh, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã tới thăm và thách thức người bạn của mình. “Tôi với ông đều bịnh, nhưng thử xem giờ viết truyện thì ai sẽ hơn ai? Tôi đã khích lệ Mạc Can như thế và ông đã nhận lời thách thức của tôi. Không chỉ thế, Mạc Can còn viết hay hơn tôi khi những câu chuyện ma của ông rất nhiều chất liệu đời thường, làm như Mạc Can có sẵn một bụng chuyện ma rồi, chỉ chờ cầm bút là viết ra thôi. Không như tôi, chỉ có con ma trong tưởng tượng nên phải bịa thêm rất nhiều” - Nguyễn Đông Thức chia sẻ về người bạn viết của mình.

Còn Mạc Can lại nghĩ ngược lại: “Tôi đọc văn của tôi rất chán, không như đọc văn của Nguyễn Đông Thức, ông học nhiều hơn tôi lại làm nhiều nghề hơn nên ổng viết có chiều sâu. Tôi đọc văn của ông, đọc ngược đọc xuôi nhiều lần mà mỗi lần đọc lại hiểu thêm ẩn ý của ông. Sau cùng tôi biết điều ông muốn nói tôi thấy sợ quá. Sợ thật á vì ông đem những chuyện ở ngoài đời vào chuyện ma. Theo tôi biết đó là những chuyện có thật. Đọc truyện ma của ông Nguyễn Đông Thức phải đọc cho kỹ, từng chữ một, từng dấu chấm, dấu phẩy mới hiểu được ý nghĩa của nó”.

Cũng tại buổi giới thiệu sách, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã trao tặng cho Mạc Can 5 triệu đồng nhuận bút cuốn sách mà ông nhận được với lời nhắn nhủ: “Tôi dành tặng ông để chữa bệnh, ông đừng đem tiền cho cô bán vé số nữa nghe chưa”.

Mạc Can phân trần, thừa nhận hay tặng tiền cho mấy cô bán vé số, bán cà phê. Nhưng lý do ông đưa ra là tặng rồi thì ông không còn tiền để có cơ hội ăn chơi hư hỏng nữa.