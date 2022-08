'Mặc áo mới' cho nhà dân

TP - Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang đã giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách sơn sửa lại nhà ở, gắn kết thêm tình cảm giữa các chiến sĩ công an với người dân.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Mới đây, chúng tôi đến nhà bà Đinh Thị Dùng, một gia đình có công với cách mạng ở thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, Bắc Giang niềm nở: “Hôm nay, tôi có một niềm vui lớn mà mình mong ước từ lâu. Đó là ngôi nhà được sơn và sửa lại. Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện việc này”.

Năm nay, bà Dùng bước sang tuổi 76. Chồng bà là liệt sĩ, bà ở vậy nuôi con. Con của bà đang lao động ở nước ngoài, mấy năm nay chưa về nhà. Bà Dùng sống một mình, sức khỏe lại yếu. Ngôi nhà cấp bốn của bà đã cũ, tường rêu mốc, có chỗ hư hỏng. Nhiều lần muốn sửa sang lại căn nhà để yên tâm trước mưa bão, nhưng gia cảnh khó khăn, bà vẫn chưa làm được.

Biết được hoàn cảnh của bà Dùng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang trong chiến dịch “Hành quân xanh” phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương sơn và sửa lại căn nhà cũ cho bà. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ, mỗi người một việc, chỉ sau một ngày, ngôi nhà cũ của bà Dùng đã “khoác lên chiếc áo mới”.

“Không chỉ hỗ trợ sơn và sửa chữa lại nhà, các cán bộ, chiến sĩ còn trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho tôi”, bà Dùng xúc động nói.

Năm 2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang dự kiến sơn và sửa lại 4 ngôi nhà giúp các hộ nghèo và gia đình chính sách, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, tuổi trẻ Công an tỉnh còn trao nhiều sổ tiết kiệm, với tổng số tiền hàng chục triệu đồng tặng những người già neo đơn.

Năm nay bà Giáp Thị Lưu (ở thôn Ghép, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang) hơn 50 tuổi, gia cảnh nghèo khó, sống một mình trong căn nhà cũ nát. “Cứ trời mưa, nhà lại bị dột. Những đêm trời mưa, tôi phải thức che chỗ nước mưa chảy xuống nhà”, bà Lưu nhớ lại.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Lưu, các tổ chức, đoàn thể địa phương chung tay giúp bà xây dựng lại ngôi nhà mới. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang góp 15 triệu đồng và công sức để sơn ngôi nhà cho bà.

Hạnh phúc khi được phục vụ bà con

Mặt trời đứng bóng, anh Thân Tuấn Linh (27 tuổi) - chiến sĩ Phòng Công tác Đảng của Công an tỉnh Bắc Giang vẫn miệt mài sơn nhà giúp dân. Chiếc áo quân phục của anh Linh ướt đẫm mồ hôi. Anh Linh chia sẻ, 4 năm qua, anh thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện “Hành quân xanh” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Tính đến nay, anh đã sơn, sửa lại nhà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

“Mỗi lần giúp bà con “mặc” áo mới cho ngôi nhà cũ, em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã mang lại niềm vui cho người dân. Chúng em đi tình nguyện giúp bà con xuất phát từ trái tim và trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương”, anh Linh nói.

Anh Vi Văn Vinh (27 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang) lần đầu tiên tham gia chiến dịch “Hành quân xanh” tại huyện Sơn Động. “Quê ở Sơn Động, bởi vậy em rất hào hứng khi được góp sức trẻ cho quê nhà bằng việc làm ý nghĩa này. Thật tuyệt vời khi chứng kiến được những nụ cười mãn nguyện của người dân lúc nhận lại ngôi nhà”, anh Vinh chia sẻ.

Anh Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nhiều năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh thực hiện hoạt động tình nguyện “Hành quân xanh”. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động các đoàn viên trong cơ quan và các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, các chiến sĩ trẻ tình nguyện đóng góp công sức để sơn, sửa và xây dựng nhà mới cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

“Chiến dịch Hành quân xanh thu hút hàng trăm chiến sĩ trẻ Công an tỉnh Bắc Giang tham gia. Việc làm này giúp các chiến sĩ công an thêm gắn kết với bà con, được thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn với người dân”, anh Phương nói thêm.