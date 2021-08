M.U mạo hiểm phá khung lương vì Paul Pogba

TPO - Quyết tâm giữ chân Paul Pogba, M.U mạo hiểm phá khung lương một lần nữa. Có vẻ như bài học về Alexis Sanchez vẫn chưa khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ tỉnh ngộ.

Tháng 1/2018, M.U vượt mặt Man City để chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal. Ngoài việc đáp ứng mức giá 30 triệu bảng mà Arsenal yêu cầu bằng cách trao đổi Mkhitaryan, M.U còn chấp nhận trả cho Sanchez mức lương lên đến 550.000 bảng mỗi tuần.

Mức lương phá khung của Sanchez là một trong những lý do chính khiến tiền đạo này bị cô lập và thất bại thảm hại tại Old Trafford. Sau 2 năm, M.U thậm chí phải đẩy Sanchez sang Inter Milan theo dạng tự do để giảm bớt quỹ lương.

Từ vụ Sanchez, một loạt cầu thủ M.U đòi tăng lương, trong đó có De Gea. Năm 2019, De Gea ký hợp đồng mới với M.U với mức lương 375.000 bảng mỗi tuần, trở thành thủ môn có thu nhập cao nhất thế giới. Số tiền này sẽ không thành vấn đề nếu như De Gea không sa sút không phanh và liên tục mắc lỗi sau đó.

Phải đến hai năm gần đây, ban lãnh đạo M.U mới bắt đầu siết chặt quỹ lương vì khó khăn tài chính. Tuy nhiên, họ dường như lại sẵn sàng mạo hiểm phá khung lương để giữ chân Paul Pogba. Theo The Athletic, Quỷ đỏ đã đề nghị Pogba ký hợp đồng mới đến năm 2025 với mức lương 400.000 bảng mỗi tuần, cao hơn cả De Gea.

Sở dĩ M.U chi đậm bởi vì họ đứng trước nguy cơ mất trắng Pogba lần thứ hai. Hiện tại, tiền vệ 28 tuổi người Pháp chỉ còn 1 năm hợp đồng và nhiều lần ngỏ ý muốn rời sân Old Trafford. Thực tế, Pogba vẫn chưa phản hồi đề nghị mà M.U đưa ra suốt nửa năm qua. Tiền vệ này cùng người đại diện Mino Raiola muốn xem xét các lựa chọn khác.

Nếu ra đi theo dạng tự do vào năm tới, Pogba không chỉ kiếm được thu nhập cao hơn đề nghị của M.U. Tiền vệ này và “siêu cò” Raiola còn chắc chắn hưởng thêm một khoản phí lót tay khổng lồ vì CLB chiêu mộ anh không mất phí chuyển nhượng. Cả PSG và Real Madrid đều đang trải thảm đỏ chờ Pogba ra đi với giá miễn phí.