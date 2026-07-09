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Thể thao

Lý Hoàng Nam, Quang Dương tranh tài giải Pickleball hơn 1.5 tỷ đồng

Vĩnh Xuân

Ngày 9/7, Giải Vô địch Pickleball Châu Á Mở rộng 2026 - Tranh Cúp Fitgon chính thức khởi tranh tại cụm sân Swin Pickleball (Trần Xuân Soạn), TP.Hồ Chí Minh.

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Diễn ra từ ngày 9-12/07, giải đấu quy tụ hơn 1.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài ở nhiều nội dung với tổng quỹ thưởng hơn 55.000 USD, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng và được phát sóng độc quyền trên hệ sinh thái thể thao VTVcab, kênh ON Sports, VTVprime.

AOPC 2026 - Fitgon Cup là một trong những sự kiện pickleball quốc tế đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2026. Giải thuộc hệ thống của Liên đoàn Pickleball Châu Á (Asia Federation of Pickleball - AFP); kết quả thi đấu của vận động viên được tích lũy và tính điểm trên hệ thống xếp hạng của World Pickleball Federation (WPF). Đây là yếu tố tạo nên tính chính danh, sức cạnh tranh và giá trị chuyên môn cho giải đấu.

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Sau dấu ấn tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh năm 2024 với hơn 400 vận động viên đến từ hơn 20 quốc gia, AOPC tiếp tục trở lại Việt Nam với quy mô mở rộng. Việc TP.Hồ Chí Minh được lựa chọn làm điểm đến của giải đấu cho thấy sức hút ngày càng lớn của pickleball tại Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố như một điểm hẹn mới của các sự kiện thể thao khu vực.

Ở nhóm Open - Chuyên nghiệp, giải đấu có sự góp mặt của nhiều vận động viên nổi bật của Việt Nam và khu vực. Nội dung Đôi nam Open ghi nhận các cặp đấu đáng chú ý như Phúc Huỳnh - Prycen Haas, Quang Dương - Harsh Mehta, Lý Hoàng Nam - Nick Khamphi, Văn Phương - Xuân Đức và Đỗ Minh Quân - Mayur Patil. Nội dung Đôi nam nữ Open có các cặp Quang Dương - Amanda Hendry, Phúc Huỳnh - Vivian Glozman, Lý Hoàng Nam - Roos Van Reek; trong khi các nội dung đơn cũng thu hút những cái tên như Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam, Quang Dương và Roos Van Reek.

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Bên cạnh hệ Open dành cho vận động viên chuyên nghiệp, AOPC 2026 - Fitgon Cup còn tổ chức các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở các cấp độ trung cấp, nâng cao và các nhóm tuổi 19+, 35+, 45+. Cấu trúc thi đấu này giúp giải vừa bảo đảm tính cạnh tranh chuyên môn cao, vừa mở rộng cơ hội tham gia cho cộng đồng pickleball phong trào.

Vĩnh Xuân
#Lý Hoàng Nam #Liên đoàn Pickleball châu Á 2026 #Quang Dương #Roos Van Reek #Pickleball châu Á mở rộng

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