Lý giải giá bất động sản TP. Thủ Đức liên tục tăng

Chi phí đầu tư lên cao, quỹ đất cạn kiệt là nguyên nhân chính khiến giá bất động sản 2022 dự báo tiếp tục gia tăng. Trong đó, khu vực được “mạnh tay” đầu tư hạ tầng giao thông, tiện ích công dày đặc như TP. Thủ Đức sẽ là trọng điểm tăng trưởng của dòng tiền.

Lạm phát, quỹ đất cạn kiệt đẩy áp lực tăng giá

Ghi nhận diễn biến tình hình nhà đất tại TP.Thủ Đức đầu tháng 3 cho thấy, mặt bằng giá BĐS đã tăng 10-15% tùy vị trí so với thời điểm trước tết. TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho biết, giá nhà ở TP. Thủ Đức ghi nhận mức cao hơn nhiều so với trước đây do nhiều yếu tố. Thứ nhất là thành lập "thành phố trong thành phố" kéo theo mức độ đầu tư, ngân sách vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giao thông gia tăng.

Trên thực tế, nhiều năm qua, cán cân đầu tư công của TP.HCM luôn nghiêng về khu Đông với hàng loạt dự án trọng điểm, một số sẽ đưa vào sử dụng trong năm nay khơi thông mạch nối đến Quận 1 như tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, cầu Thủ Thiêm 2, bến xe miền Đông,… Cùng với đó là quy hoạch thành phố thông minh với trọng điểm là trung tâm kinh tế tài chính Thủ Thiêm, khu công nghệ cao, khu công nghệ sinh thái thu hút chuyên gia nước ngoài và các cấp quản lý đến làm việc tại đây chính là nguồn cầu tiềm năng cho các sản phẩm bất động sản.

Thứ hai nguồn cung căn hộ hiện vẫn rất hạn chế. Số liệu từ CBRE cho biết, nguồn cung căn hộ chào bán ra thị trường trong năm 2021 đã giảm mạnh và rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015. Tình trạng khan hiếm sẽ tiếp diễn trong thời gian tới vì số dự án được phê duyệt rất ít, sẽ khiến giá căn hộ nhích lên.

Mặt khác, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào trên thế giới như xăng dầu, than và giá cước vận chuyển đều tăng. Chưa kể, một gói 800.000 tỉ đồng dự kiến sẽ được bơm ra thị trường trong thời gian tới. Chi phí sản xuất tăng mạnh kết hợp với lượng tiền đổ ra thị trường khiến nhà đầu tư đều dự báo giá tăng trong thời gian tới.

Săn BĐS đón đầu chu kỳ tăng giá

Trước áp lực tăng giá lớn đang diễn ra tại TP. Thủ Đức, giới đầu tư đang săn tìm dự án phù hợp để đón đầu chu kỳ tăng giá còn người mua ở thực lại sốt sắng tìm kiếm chốn an cư trước lo ngại tăng giá phi mã.

Trong đó, các dự án khu đô thị có lợi thế quy hoạch bài bản, không gian sống chất lượng và vị trí đẹp là “giỏ đựng” dòng tiền nhà đầu tư. Nguyên nhân do nguồn cung nhà ở trong KĐT hiện nay khá ít ỏi, trong khi các sản phẩm này luôn chứng minh được tỷ lệ tăng giá bền vững trong mọi thời kỳ. Mặt khác, Thủ Đức được quy hoạch là thành phố thông minh nên sẽ là điểm đến của giới chuyên gia, quản lý cấp cao sinh sống và làm việc. Đây là những người đòi hỏi cao trong chất lượng xây dựng và tiện ích. Do đó, chỉ có nhà ở trong KĐT mới đáp ứng đúng “khẩu vị” của thị trường, tạo ra nhịp phát triển bền vững.

Hiện tâm điểm điểm chú ý đang dồn về The Beverly nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức. Xuất hiện ngay ở chu kỳ tăng giá chung của thị trường BĐS, dự án này sở hữu nhiều giá trị vượt trội.

Theo đó, The Beverly là dự án cao tầng duy nhất nằm trực diện Đại công viên 36ha, liền kề Vincom Mega Mall lớn nhất miền nam. Đây cũng là dự án cao cấp nhất Đại đô thị được ví như CBD mới của TP.Thủ Đức, hướng trực diện tới dòng khách hàng thượng lưu. Phân khu còn tạo ra những dấu ấn đẳng cấp riêng biệt thông qua hơn 200 tiện ích đa lớp đặc quyền theo tiêu chuẩn 5 sao như vườn suối sương mù, bể bơi nước mặn ngoài trời, đại lộ danh vọng…

Sở hữu những lợi thế về vị trí, tiện ích và nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park đã đi vào hoạt động, The Beverly đang là dự án được nhà đầu tư lẫn khách hàng mua để ở săn đón.