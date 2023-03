Lý do hoãn phiên tòa xét xử kỳ án chiếm đoạt 3 lô đất vàng phố Bà Triệu

TPO - Do vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và luật sư bào chữa, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên xét xử vụ cựu cán bộ Sở chiếm đoạt 3 lô đất vàng ở phố Bà Triệu có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Sáng 9/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ chuyển nhượng 3 lô đất "đất vàng" tại phố Bà Triệu. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội trong thời gian qua.

Trong phần làm thủ tục khai mạc, thư ký phiên tòa thông báo vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là anh Lê Hải An (trú quận Hoàng Mai) và luật sư bào chữa của anh An.

Ngoài ra, có 3 người làm chứng và một luật sư bào chữa cho bị cáo Lương Thế Hiển vắng mặt.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm, những người này có vai trò quan trọng, việc vắng mặt họ sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để triệu tập họ.

Trước đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX quyết định hoãn làm việc. Phiên tòa chưa ấn định ngày tái xét xử.

Hồ sơ vụ án thể hiện, 3 thửa đất liền kề tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) có tổng diện tích hơn 676 m2, là nhà thuê ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Nơi đây cho 14 hộ dân thuê ở, trong đó diện tích nhà cũ đã được bán và cấp 11 sổ đỏ cho 11 hộ dân với tổng diện tích 308m2.

Từ tháng 5 - 9/2017, anh Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, trú quận Đống Đa) mua gom được 11 nhà đất nêu trên. Cuối năm đó, anh Thủy muốn mua nốt phần diện tích còn lại để gộp làm sổ đỏ chung.

Do quy định pháp luật không cho phép người này mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, nên anh Thủy nhờ người quen là Lương Thế Hiển (cựu cán bộ Sở khi đó vừa nghỉ hưu) giúp đỡ với tiền công 7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, để hợp thức việc nhờ người đứng tên làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước với giá thấp, anh Thủy và bị can Hiển thống nhất dùng hợp đồng giả cách hợp tác kinh doanh.

Đầu tháng 10/2017, anh Thủy và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Liên ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua khu đất trên tổng giá trị 200 tỷ đồng, mỗi bên góp 100 tỷ đồng. Hợp đồng và các biên bản liên quan thể hiện anh Thủy đồng ý chuyển nhượng 50% cổ phần cho ông Hiển, tương đương 100 tỷ đồng vốn đã góp để mua 3 lô đất vàng ở phố Bà Triệu.

Ngoài ra, anh Thủy cũng viết giấy biên nhận ghi đã nhận 100 tỷ đồng của vợ chồng bị can. Sau đó, anh này thanh toán hơn 26,5 tỷ đồng để mua phần tổng diện tích nhà ở cũ là gần 166 m2 tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu đứng tên vợ chồng ông Hiển.

Cơ quan truy tố cáo buộc, vợ chồng ông Hiển sau khi giúp anh Thủy đứng tên hoàn tất các thủ tục mua tài sản, đứng tên sổ đỏ, đã chiếm đoạt các lô đất trên, bán toàn bộ cho anh Lê Hải An (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khi giao dịch, anh An đã chuyển gần 320 tỷ đồng cho vợ chồng ông Hiển. Tuy nhiên, các hợp đồng công chứng giữa năm 2018 về việc mua bán giữa ông Hiển, bà Liên và anh An ghi tổng giá trị chuyển nhượng 3 lô đất vàng là 30 tỷ đồng, thấp hơn so với số tiền thực tế đã giao dịch.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Liên khai việc ký các hợp đồng, biên bản là do chồng nhờ ký, bà này không đọc và không tham gia hay trao đổi việc mua bán nhà đất. Khi được anh An chuyển tiền, bà Liên đã rút hết đưa cho chồng.

Trong khi đó, ông Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng việc hợp tác đầu tư mua gom nhà đất với ông Thủy là có thật. Song, Viện kiểm sát xác định có đủ căn cứ kết luận vợ chồng ông Hiển đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 lô “đất vàng” tại số 296, 298 và số 300 phố Bà Triệu của anh Thủy. Khu đất này được cơ quan tố tụng xác định có tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng, mức giá này thấp hơn nhiều lần so với giá thực tế ông Hiển đã giao dịch, bán cho anh An.