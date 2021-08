Lý do Cơ quan điều tra không xử lý hình sự vợ ông Nguyễn Đức Chung

TPO - Phòng CSHS - Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt giữ vụ mua bán súng, linh kiện lắp súng, đạn số lượng lớn ở tỉnh này.

TPO - Do không có giấy đi đường, Nguyễn Hữu Ng. (SN 1993; trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội) đã ‘hô biến’ giấy đi đường của vợ thành của mình nhằm mục đích đi giao hàng không bị xử lý.

TPO - Công an tỉnh Hà Nam vừa phát hiện một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có hành vi chôn lấp trái phép 500 tấn chất thải rắn, nghi là chất thải công nghiệp.

TPO - TIN NÓNG: Đốt ô tô của con nợ để đòi 2,5 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá; Bắt 'nữ quái' hoạt động tín dụng đen, trút mưa roi dây điện lên người con nợ; Lí do người đàn ông Hải Phòng ném xăng vào nhà khiến 4 thân người chết ;...

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với 4 người nguyên là Chủ tịch xã, và công chức UBND xã Hợp, huyện Yên Thành, Nghệ An về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.