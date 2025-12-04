Lưu Vũ Ninh rục rịch trở lại đóng phim, kết hợp với Bạch Lộc trong dự án cổ trang?

Trong năm 2025, Lưu Vũ Ninh có liền hai phim ăn khách là Khom Lưng, Thư Quyển Nhất Mộng đẩy danh tiếng anh lên cao, rất nhiều kịch bản gửi tới. Thế nhưng Lưu Vũ Ninh lại dành hết cả năm nay cho các dự án âm nhạc, phát hành album mới, thực hiện chuyến lưu diễn khắp Trung Quốc và thu âm nhiều ca khúc nhạc phim khiến nhiều khán giả hối thúc nam diễn viên hãy mau trở lại phim trường.

Lưu Vũ Ninh thành công rực rỡ trong năm 2025

Mới đây, trong một buổi livestream, Lưu Vũ Ninh tiết lộ vừa được xem một đoạn trailer giới thiệu bộ phim mới mà anh hát ca khúc chủ đề. Vậy là đam mê diễn xuất trong Lưu Vũ Ninh lại bùng nổ, anh rất muốn được hóa thân vào một câu chuyện nào đó. Tuy nhiên, kế hoạch đóng phim của Lưu Vũ Ninh sẽ phải lùi sang năm 2026 khi hiện giờ nam diễn viên đã có lịch trình biểu diễn dày đặc.

Anh đang có kế hoạch đóng phim mới

Hiện giờ, mạng xã hội đang lan truyền tin đồn nhà sản xuất phim Vừa Hay Gặp Cơn Mưa Liên Miên đang gửi kịch bản mời Lưu Vũ Ninh và Bạch Lộc đóng chính. Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về cô gái Tô Thời Vũ vì muốn tìm kiếm một người bạn thân mất tích mà lỡ đắc tội với cả Thái tử lẫn quan lại trong triều. May sao Tô Thời Vũ lại quen biết quan ngự sử Liễu Triều Minh, người thanh liêm chính trực luôn sẵn sàng giúp đỡ dân lành. Từ đó mà Tô Thời Vũ cùng Liễu Triều Minh dấn bước vào những vụ án ly kỳ, đẩy họ vào nguy hiểm khi phải đối đầu với nhiều thế lực hùng mạnh.

Lưu Vũ Ninh có tin đồn đóng phim với Bạch Lộc

Lưu Vũ Ninh vốn rất hợp đóng phim cổ trang, Bạch Lộc cũng rất khéo tạo tương tác ăn ý với bạn diễn nên khán giả đều hy vọng vào màn kết hợp này, dù mọi chuyện vẫn dừng ở tin đồn.