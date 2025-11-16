Lưu giữ thanh xuân rực rỡ

TP - Cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam đã trải qua 37 năm với 18 mùa giải thành công. Những người đẹp thuộc nhiều thế hệ từng tham gia đấu trường nhan sắc uy tín luôn xem báo Tiền Phong như ngôi nhà thân thương, nơi lưu giữ thanh xuân rực rỡ của họ.

Đi thi vì tin tưởng tờ báo của tuổi trẻ

Nhắc đến báo Tiền Phong, ký ức đẹp đẽ của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên Bùi Bích Phương lại ùa về. “Ngày ấy, tôi cũng như những người đẹp khác mạnh dạn ghi tên mình trong danh sách thí sinh, ngoài việc muốn lan tỏa vẻ đẹp Việt, muốn lưu giữ kỷ niệm của thanh xuân rực rỡ, còn vì sự yêu mến và niềm tin với báo Tiền Phong. Đây là diễn đàn của tuổi trẻ, nơi hội tụ lý tưởng, ý chí và khát vọng của thế hệ trẻ, đồng thời đóng vai trò then chốt trong tuyên truyền, giáo dục và định hướng lối sống cao đẹp cho thanh niên, đoàn viên", chị nói.

Hoa hậu Bùi Bích Phương

Bùi Bích Phương nhớ những kỷ niệm với cố Tổng Biên tập báo Tiền Phong Dương Xuân Nam: “Tôi là người vinh dự được ngồi cùng anh Dương Xuân Nam (Dương Kỳ Anh) nhiều nhất trong vai trò là thành viên Ban giám khảo của các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tôi luôn nhớ đến anh với tất cả sự kính trọng. Đó là một người thầy, người anh lớn luôn động viên, khích lệ, ân cần chỉ bảo để Bích Phương hoàn thiện hơn. Anh là một người rất đỗi bình dị, gần gũi, thánh thiện, một nhân cách lớn”.

Những năm 80 của thế kỷ trước, Bùi Bích Phương đang là học sinh và là đoàn viên tích cực, rất mê báo Tiền Phong. Cứ chiều chiều, chị lại mong ngóng bố về để được đọc báo mới, vì ông rất chăm mua báo, đặc biệt là báo Tiền phong. Thời điểm đó 5 anh chị em nhà Bích Phương đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. “Lúc đầu báo Tiền Phong ra 3 số/tuần, sau đó tăng dần lên 5-6 số/tuần. Thời bấy giờ báo quý lắm. Có tờ báo mới cả nhà Bích Phương nâng niu, giữ gìn cẩn thận, truyền tay nhau đọc, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng tờ báo vẫn còn mới tinh”, Bùi Bích Phương kể.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa

Hoa hậu đăng quang năm 1988 nhớ từng chuyên mục của báo: “Hồi ấy, có rất nhiều chuyên mục mới, hấp dẫn, thu hút bạn đọc như Tầm Thư, Kết bạn, Sau lũy tre làng…”. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng Bùi Bích Phương luôn tự hào và ý thức về sức nặng của chiếc vương miện. Chị nói: “Đối với tôi danh hiệu hoa hậu là vinh dự lớn, đồng thời cũng là áp lực tích cực khiến tôi không ngừng nỗ lực, học hỏi, phấn đấu để phát triển và hoàn thiện bản thân”. Với trách nhiệm truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng, Bùi Bích Phương luôn tâm niệm rằng sống vì danh hiệu hoa hậu là sống đẹp, sống có ích và sống cống hiến.

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ: “Với tôi, báo Tiền Phong không chỉ là đơn vị tổ chức mà thật sự giống như một mái nhà chung, nơi mỗi thí sinh được chào đón, được lắng nghe và được truyền cảm hứng. Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi tôi cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp, tận tâm và cách Tiền Phong giữ gìn giá trị của cuộc thi suốt nhiều thập kỷ”.

“Báo Tiền Phong luôn là gia đình gần gũi và thân thương, nơi đã đặt niềm tin vào Bích Phương, đội lên đầu Bích Phương vương miện Hoa hậu Việt Nam đầu tiên, trao cho Bích Phương sứ mệnh trọng đại - khẳng định hoa hậu là sự kết tinh vẻ đẹp hoàn thiện của người phụ nữ Việt Nam ở mọi thời đại. Bởi vậy nên dù đi đâu, làm gì Bích Phương cũng luôn giữ gìn để xứng đáng với danh hiệu, xứng đáng với sự yêu mến và kỳ vọng của công chúng”, chị khẳng định.

Đại sứ Thể thao và Thời Trang Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan

Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Thể Thao và Thời trang Hoa hậu Việt Nam 2024 kể: “Khi ông nội tôi còn sống, ông làm đại lý phát hành báo, thời xưa báo giấy rất được ưa chuộng. Ông phát hành báo Tiền Phong, phân phối đến những sạp báo nhỏ, có ngày phát hành cả nghìn tờ báo Tiền Phong. Vì thế, tôi đã có kỷ niệm và gắn bó với báo chí nói chung, báo Tiền Phong nói riêng từ rất sớm”.

37 năm đã trôi qua, nhớ lại thời gian vừa đăng quang, Bùi Bích Phương vẫn bồi hồi. “Bùi Bích Phương vẫn nhớ như in không khí hân hoan, náo nhiệt của hàng nghìn người hâm mộ đổ ra đường chào đón, vây kín quanh đoàn xe của Bích Phương và các anh chị báo Tiền Phong về dự thi Hoa hậu Hội Lim, Hoa hậu Đền Hùng… Dân làng thì thầm: Hôm nay được đi xem tiên. Bích Phương còn nhớ có lần đi từ thiện bị sốt cao, các anh chị ở báo Tiền Phong tự tay nấu cháo, vắt nước cam, mang vào tận nơi, chăm sóc tôi chu đáo, tận tình”, chị nhớ lại.

Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Phương Nhi

Người đăng quang mùa 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính là Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, mỹ nhân biết nhiều ngoại ngữ. Chị khẳng định: “Vào những năm 90, báo Tiền Phong có sức ảnh hưởng sâu rộng đối với bạn đọc, đặc biệt là với những bạn đọc trẻ tuổi. Năm 1988, khi Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam, tôi đang học đại học tại Nga. Qua báo chí, Diệu Hoa vô cùng thích thú khi được biết đến cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam, một cuộc thi ý nghĩa trong việc đề cao vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Ngày nay cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng như các cuộc thi sắc đẹp khác có rất nhiều thay đổi nhưng với tôi Hoa hậu Việt Nam năm 1990 vẫn luôn là một kỷ niệm tuyệt đẹp, không bao giờ phai mờ trong tâm trí”.

Chị thừa nhận danh hiệu hoa hậu mang lại cho người giành được nó nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống, nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải tự hoàn thiện mình để xứng đáng với danh hiệu. Hoa hậu Việt Nam 1990 trân quý tất cả kỷ vật đã gắn liền với chị ở đấu trường nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam.

Chị tiết lộ: “Chiếc áo dài vàng tôi mặc khi đăng quang là chiếc áo dài tôi gửi số đo vào Sài Gòn nhờ ca sĩ Cẩm Vân đưa đến hiệu may rồi gửi ra Hà Nội. Đến bây giờ tôi vẫn giữ gìn cẩn thận chiếc áo dài đêm đăng quang vì đó là một kỷ vật vô cùng quý giá”.

Nơi các người đẹp luôn được chào đón

Cô vẫn đọc báo Tiền Phong mỗi ngày trên các ứng dụng mạng xã hội. Cô thích các chuyên mục về giới trẻ, nhân vật truyền cảm hứng, cũng như những hoạt động xã hội do báo tổ chức. “Việc theo dõi báo Tiền Phong giúp tôi giữ kết nối với những câu chuyện đẹp của người trẻ Việt Nam, cũng là cách để tôi hoàn thành tốt vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật mà Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tin tưởng giao phó”.

Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Phương Nhi ấn tượng với hành trình thi Hoa hậu Việt Nam. “Tôi nhớ những buổi tác nghiệp tại Huế, các anh chị phóng viên cùng tôi đi ăn bánh ép, bánh canh… rồi trêu nhau rằng: Đặc sản Huế thiệt ngon nhưng cô gái Huế này còn dễ thương hơn. Những khoảnh khắc bình dị ấy đã khiến hành trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của tôi ấm áp hơn rất nhiều. Mỗi lần thấy hình ảnh hay câu chuyện của mình xuất hiện trên báo Tiền Phong tôi vừa hạnh phúc, vừa tự hào. Trước đây tôi chỉ biết Tiền Phong qua trang báo. Còn bây giờ, tôi biết Tiền Phong bằng cả trái tim”.

Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 tiết lộ, dù lịch trình của cô khá bận rộn với việc học, hoạt động cộng đồng cùng các dự án cá nhân nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen đọc báo điện tử Tiền Phong. “Mỗi khi có dịp giao lưu với các bạn trẻ, tôi luôn kể cho các bạn nghe về cách Tiền Phong đồng hành với chúng tôi trong các chiến dịch cộng đồng, về sự nhân văn trong từng câu chuyện được đăng tải, về tinh thần dám ước mơ, dám hành động mà tờ báo truyền cảm hứng”, Phương Nhi nói.

Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Thể Thao và Thời trang Hoa hậu Việt Nam 2024 kể: “Khi ông nội tôi còn sống, ông làm đại lý phát hành báo, thời xưa báo giấy rất được ưa chuộng. Ông phát hành báo Tiền Phong, phân phối đến những sạp báo nhỏ, có ngày phát hành cả nghìn tờ báo Tiền Phong. Vì thế, tôi đã có kỷ niệm và gắn bó với báo chí nói chung, báo Tiền Phong nói riêng từ rất sớm”. Với cô, Tiền Phong là tờ báo uy tín. “Chính danh tiếng và uy tín của báo Tiền Phong thôi thúc tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024”, Linh Đan nói.