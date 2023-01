Lung linh đêm Vũng Tàu Tết Quý Mão

TPO - Theo các cơ quan chức năng Thành phố Vũng Tàu, lượng du khách và người dân tới vui chơi tại Vũng Tàu Tết Quý Mão 2023 tăng khoảng 7 lần so với Tết năm ngoái.

Theo Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trung bình mỗi ngày có khoảng 40.000 du khách tới vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu.

Trong các ngày Tết Quý Mão, lượng khách tới Vũng Tàu tăng từ 5-7 lần so với Tết Nguyên đán năm ngoái. Lượng khách tăng do đường sá giao thông được tổ chức tốt, ít ùn tắc. Ngành du lịch đã chủ động tổ chức nhiều điểm vui chơi, tắm biển, tổ chức các khu du lịch ẩm thực, mua sắm. Khách sạn nhà nghỉ ven biển "cháy phòng" do lượng khách tăng đột biến.

Ngành du lịch nghiêm cấm tắm biển vào ban đêm để đảm bảo an toàn. Nhiều tụ điểm vui chơi được tổ chức để giữ chân du khách lưu trú tại thành phố biển.