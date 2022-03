Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở góp phần bảo vệ ANTT từ xa, từ sớm

TPO - Đại biểu cho rằng, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tồn tại mấy chục năm nay và phát huy rất tốt vai trò của hỗ trợ lực lượng chuyên trách trong bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, hoá giải các mâu thuẫn, phòng ngừa tội phạm, song đã đến lúc phải chuẩn hoá lại bằng luật.

Sáng 14/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở” (gọi tắt là Luật). Cuộc hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với hơn 6.100 đại biểu ở 64 tỉnh thành tham dự.

Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và điều hành hội thảo.

Sự cần thiết xây dựng Luật

Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, thực tiễn bảo vệ ANTT đã khẳng định, những vấn đề phức tạp về ANTT đều xuất phát từ địa bàn cơ sở. Ban đầu là những vấn đề mâu thuẫn xã hội, nếu không được phát hiện, phòng ngừa, quản lý, giải quyết kịp thời, triệt để sẽ tích tụ, phát triển thành "xung đột xã hội", tác động xấu đến tình hình ANTT, cuộc sống của người dân và an ninh con người, đe dọa sự ổn định chính trị, cản trở quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, tại một vùng, liên vùng và toàn quốc.

"Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ chính một bộ phận người dân tại địa bàn cơ sở trước những tác động trái chiều, sự lôi kéo, hướng lái, kích động của các đối tượng xấu, thế lực thù địch và các loại tội phạm.... Vì vậy, việc nghiên cứu, xác lập, đề xuất các giải pháp chính trị, pháp lý phù hợp, có tính chiến lược, ổn định, lâu dài bảo vệ vững chắc ANTT tại địa bàn đặc biệt quan trọng này là rất cần thiết" – Trung tướng Lê Quốc Hùng nói.

Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, hội thảo sẽ tập trung phân tích, làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng dự án Luật và vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm ANTT nói riêng.

Bên cạnh đó, xây dựng các luận cứ khoa học, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự thảo luật để bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoạt động tốt hơn.

Đồng thời, từ thực tiễn công tác, chiến đấu, phân công, phân cấp, quan hệ phối hợp của công an các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ ANTT, phân tích, luận giải cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần quan tâm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện dự án luật nêu trên trong thời gian tới...

Đã phát huy rất tốt vài trò ở cơ sở

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tham gia phát biểu tham luận về "Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở".

Mở đầu, Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích vai trò, tầm quan trọng của cơ sở và bảo vệ ANTT theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng; nhấn mạnh vai trò của cấp cơ sở trong hệ thống 4 cấp của chính quyền và nền hành chính của nước ta, khẳng định tuy cơ sở là cấp thấp nhất nhưng lại rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định.

GS Hoàng Chí Bảo đặt vấn đề về sự cần thiết ban hành Luật và dẫn chứng các Luật đã ban hành để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sự an toàn của người dân và nhấn mạnh, Bộ Công an đã đi đầu với nỗ lực đặc biệt to lớn, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa cán bộ chiến sĩ công an chính quy về tất cả các xã trong cả nước. Nhờ đó, ở cơ sở đã hình thành ổn định mô hình "Công an huyện chuyên nghiệp, chuyên trách trên địa bàn xã".

“Tình hình ANTT, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân đã chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao và khẳng định, rất cần thiết, cấp thiết để xây dựng, ban hành và thực hiện Luật, cần các điều kiện để xây dựng, thực hiện luật trong thực tế” – GS Hoàng Chí Bảo cho biết.

Còn ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, từ những mâu thuẫn, xung đột trong bảo vệ ANTT ở cơ sở đòi hỏi phải có lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, kết nối người dân và chính quyền.

"Việc bảo đảm ANTT ở cơ sở không chỉ dựa vào lực lượng chính quy hay bán chuyên trách mà là tổng hoà các yếu tố nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo kết nối giữa người dân và chính quyền" – ông Ngọc nhấn mạnh.

Theo ông Ngọc, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tồn tại mấy chục năm nay và phát huy rất tốt vai trò của hỗ trợ lực lượng chuyên trách trong bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, hoá giải các mâu thuẫn, phòng ngừa tội phạm.

Chính vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải chuẩn hoá lại bằng luật, nhận diện rõ lại các lực lượng không chuyên trách hỗ trợ lực lượng chuyên trách đúng bằng tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và có chính sách hỗ trợ, đồng thời tích hợp với các dự án luật khác thành một thể thống nhất, xuyên suốt…