Lừa đảo hơn 4.000 khách hàng, ông trùm Công ty Aliababa lĩnh án chung thân

TPO - Nguyễn Thái Luyện bị tuyên tù chung thân, bị cáo Võ Thị Ngọc Mai (vợ Luyện), bị phạt 30 năm tù.

Chiều 29/12, sau gần một ngày tuyên án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên xong mức án đối với Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, gọi tắt Công ty Alibaba) và 22 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại công ty này.

Bản án tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) bị tuyên phạt 30 năm tù cho 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Hai em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh bị tuyên phạt 17 năm tù; bị cáo Nguyễn Thái Lực bị tuyên 27 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị phạt 3 năm tù về tội “Rửa tiền” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 năm đến 19 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bản án tuyên buộc Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Ngọc Mai phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 2.445 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo Mai còn bị cáo buộc có trách nhiệm nộp lại số tiền 13 tỷ đồng (tội “Rửa tiền”).

Kiến nghị mở rộng điều tra

HĐXX cũng tuyên kiến nghị Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng có liên quan trong vụ án.

Bản án Tòa vừa tuyên đã bác ý kiến của các luật sư về đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại, do có sự chênh lệch về thiệt hại. Theo HĐXX, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và số tiền của các bị hại có chênh lệch do tính toán về số học, nhưng việc này không làm thay đổi bản chất vụ án.

Bản án nêu, một số bị cáo nhận mình cũng là bị hại của Công ty Alibaba nhưng không cung cấp được các hồ sơ chứng từ, nên toà tiếp tục cho các bị cáo quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

HĐXX cho rằng, có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thái Luyện phạm tội. Từ tháng 5/2016, Luyện thành lập Công ty Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Sau đó thành lập thêm 22 pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, giao cho người thân và nhân viên đứng tên, sử dụng 12 công ty với tư cách là chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật; quảng cáo gian dối để bán cho hàng nghìn người.

Toàn bộ các dự án được vẽ trái phép trên diện tích đất nông nghiệp, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Bằng các thủ đoạn này, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng…

