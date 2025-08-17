LPBank V.League 1-2025/26 HAGL vs Becamex TPHCM (17h00 ngày 17/8): Định hình năng lực

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đặng Lai
Tiểu Phùng
TPO - Lần gặp nhau này, cả HAGL và Becamex TPHCM sẽ phần nào lộ rõ sức mạnh, và NHM có thể mường tượng ra chặng đường đi của 2 đội ở mùa giải 2025/26.

report Đội hình của 2 đội

Hai bên đều sử dụng tối đa dàn ngoại binh. Các vị khách còn có Adriano Schmidt hứa hẹn sẽ giúp họ an tâm hơn ở hàng thủ.

img-6629.jpg
jairo-hagl-17279596964871825864685-32-0-504-902-crop-1727961061131602501352.jpg

Vòng 1 LPBank V.League 1 mùa giải 2025/26 chứng kiến cuộc so tài đáng chú ý giữa HAGL và Becamex TPHCM trên sân Pleiku. Với cái tên Becamex Bình Dương, HAGL từng tạo ra một cặp đấu rất thú vị ở mùa trước. Vì mỗi đội đều có chiến thắng đậm đà trên sân nhà. Tại Pleiku, HAGL đả bại đối thủ 4-0 để tạo nên trận thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu với CLB này. Khi làm khách tại đất Thủ, họ lại thua đậm để “trả cả vốn lẫn lãi”.

Trong lần gặp gỡ hôm nay, HAGL và Becamex TPHCM đã rất khác. Nếu như HAGL bán đi bộ khung cầu thủ nội gồm Văn Sơn, Lý Đức, Quang Nho, Minh Vương… thì Becamex TPHCM lại chia tay với bộ khung cầu thủ ngoại. Bên cạnh đó, họ cũng không còn Tiến Linh, tiền đạo nội xuất sắc nhất sân cỏ Việt Nam những năm gần đây.

Hàng loạt thay đổi đặt ra nhiều thử thách cho 2 đội bóng. Trong lần tái ngộ này, chắc chắn HAGL phải kỳ vọng vào màn tỏa sáng của các ngoại binh như Jairo, Marciel và Conceicao. Cả cầu thủ Việt kiều Ha Ryan cũng có thể làm nên khác biệt.

Trong khi đó Becamex TPHCM cân bằng hơn. Họ vẫn giữ lại được những gương mặt nội địa quan trọng nhưng Minh Khoa, Minh Trọng, Việt Cường. Ngoài ra họ có 3 tân binh ngọai gồm Zlatkovic, Ferreira Hugo và Jose Carios, giúp lối chơi thêm điểm nhấn.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
Tiểu Phùng
