Lột xác toàn diện - Nâng tầm tri thức với chương trình giảm cân online đặc biệt của Bye Béo

Bye Béo hướng tới giúp khách hàng không chỉ giảm cân mà còn xây dựng cuộc sống mới với chất lượng cao hơn. Song song với giảm béo, khách hàng được đào tạo về ẩm thực, làm đẹp, kinh tế, tài chính, marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Tính trên tổng dân số, tỷ lệ người béo phì ở Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với khu vực nhưng tốc độ tăng năm sau cao hơn nhiều so với năm trước. Cụ thể, tỷ lệ gia tăng béo phì hàng năm ở nước ta là 38%, so với mức 10-20% của các nước Đông Nam Á. Đáng báo động là tình trạng béo phì ở trẻ em độ tuổi đi học, tăng từ 8,5% lên 19% chỉ trong vòng 10 năm (2010-2020), đặc biệt khu vực thành thị cao gấp đôi nông thôn.

Trước tình trạng thừa cân béo phì dần trở thành vấn đề bức bối tại Việt Nam, Công ty LMS Giảm béo chuẩn Y khoa (tên thường gọi: Bye Béo) ra đời năm 2020 với sứ mệnh đẩy lùi thừa cân – béo phì, rối loạn chuyển hóa vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Bye Béo duy trì song song cả khóa giảm béo online tại nhà và offline tại trung tâm ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đến nay đã trợ giúp hàng nghìn khách hàng giảm béo thành công.

Bằng sự hỗ trợ từ đội ngũ HLV thể hình, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia truyền thông – marketing và nhà tâm lý học, khách hàng Bye Béo sẽ không chỉ giảm cân mà còn trau dồi hiểu biết về nhiều lĩnh vực để phát triển bản thân và có thêm những cơ hội mới về công việc. Trong hành trình giảm béo, học viên sẽ được đào tạo về ẩm thực, làm đẹp, chăm sóc cơ thể, về kinh tế, tài chính, truyền thông - marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Những câu chuyện thực như của Trọng Nhân giảm từ 230 kg về 98 kg hay Sơn Tùng giảm từ 170 kg xuống 95 kg là minh chứng sống động cho cam kết giúp khách hàng lột xác toàn diện – nâng tầm tri thức. Trọng Nhân và Sơn Tùng được đội ngũ Bye Béo xây dựng trở thành nhà sáng tạo nội dung, với hàng trăm nghìn followers trên TikTok và Facebook “Trọng Nhân Bye Béo”, “Sơn Tùng Bye Béo”. Trên các kênh này, họ tường thuật sinh động về công cuộc giảm béo, thu nạp kiến thức, xây dựng cuộc sống mới với chất lượng cao hơn, qua đó truyền cảm hứng cho những người thừa cân béo phì có thêm quyết tâm.

Trong hành trình giúp hàng nghìn người giảm cân với cả giáo án online và offline, Bye Béo đã chứng kiến rất nhiều trường hợp đếm calo nghiêm ngặt nhưng vẫn không thể giảm mỡ bền vững. Lý do là vì cách tiếp cận này quá đơn giản hóa một hệ thống sinh học phức tạp. Thực tế, giảm cân không chỉ là bài toán calo mà là bài toán chuyển hóa. Và đó chính là tư duy cốt lõi mà Bye Béo áp dụng để tạo nên sự khác biệt.

Bye Béo không chỉ dừng lại ở việc giúp khách hàng “ăn ít hơn, vận động nhiều hơn” mà tập trung tối ưu hormone – yếu tố quyết định cơ thể lưu trữ hay đốt mỡ.

Việc tối ưu hormone có 2 hoạt động chính. Thứ nhất là giữ Insulin ở mức ổn định. Insulin là “công tắc” của cơ thể, khi nó cao, cơ thể sẽ lưu trữ mỡ thay vì đốt. Vì vậy, thực đơn Bye Béo luôn ưu tiên protein, chất béo lành mạnh, chất xơ thay vì đường và tinh bột tinh chế.

Hoạt động thứ hai là điều chỉnh Leptin & Ghrelin. Đây là hai hormone kiểm soát cơn đói. Nếu ăn thực phẩm chế biến quá kỹ, leptin bị rối loạn, khiến chúng ta không bao giờ cảm thấy no. Bye Béo áp dụng chiến lược “ăn đủ chất, đúng giờ, kiểm soát đường huyết” để giữ cho hệ hormone hoạt động ổn định.

Về mặt tập luyện, sai lầm phổ biến của những ai giảm cân thất bại là vì họ chỉ quan tâm đến giảm cân, mà không chú ý giữ cơ bắp. Bye Béo áp dụng chiến lược giảm mỡ nhưng không mất cơ bằng cách kết hợp: 1 - Ăn đủ protein để duy trì cơ bắp. 2 - Tập luyện sức mạnh, không chỉ cardio. 3 - Kiểm soát chế độ ăn sau tập để tối ưu đốt mỡ. Bye Béo hướng dẫn khách hàng cách lựa chọn thực phẩm giúp đốt mỡ tự nhiên, thay vì ám ảnh với con số calo.

Điều khiến Bye Béo trở nên khác biệt là sự chăm sóc thân – tâm – trí cho người béo. Stress khiến cortisol tăng cao, dẫn đến tích mỡ, đặc biệt vùng bụng. Vì vậy, Bye Béo không chỉ tập trung vào ăn uống mà còn chú trọng giấc ngủ, vận động và tinh thần, giúp khách hàng giảm stress và đốt mỡ hiệu quả hơn. Ông Phan Bảo Long, nhà sáng lập Bye Béo đã viết 2 cuốn sách “Bye Béo 1” và “Bye Béo 2” cung cấp trọn bộ kiến thức để mọi người – không chỉ riêng người béo – chăm sóc toàn diện về thân – tâm – trí, lắng nghe cơ thể mình lên tiếng, hiểu về cơ chế béo và giảm béo, hiểu cách vận động chủ động, xây dựng lối sống lành mạnh để không chỉ giữ vóc dáng đẹp mà cách ly tâm trí khỏi stress, chỉ dung nạp năng lượng tích cực.

