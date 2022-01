Lợi thế đầu tư bất động sản khối đế Premier Boutique House, Phú Quốc

Nhờ lợi thế về vị trí đắt giá tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải cùng sức hút hiện hữu của quần thể bất động sản du lịch nghỉ dưỡng liền kề, bất động sản khối đế Premier Boutique House, Phú Quốc đang trở thành sản phẩm được khách hàng săn đón. Với thiết kế thông minh, số lượng khan hiếm chỉ 63 sản phẩm càng làm tăng khao khát sở hữu của các nhà đầu tư có tầm nhìn lâu dài.

H2 - Tiềm năng đầu tư tại Premier Boutique House

Vị trí là yếu tố quan trọng nhất, sẽ quyết định giá trị và khả năng sinh lời của bất động sản. Nếu như các căn hộ tầng trung, tầng cao sở hữu lợi thế tầm view thoáng đãng, yên tĩnh thì với vị trí đặc biệt hơn, các bất động sản khối đế lại sở hữu lợi thế giá trị, tính khan hiếm đến thuận tiện mua sắm, đón trọn lượt khách và nhu cầu mua sắm của cư dân.

Premier Boutique House bao gồm 63 bất động sản khối đế được đặt tại chân 8 tòa tháp căn hộ The Hill, The Sea và The Sky, thuộc tổ hợp dự án Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc. Các bất động sản khối đế này sở hữu mặt tiền rộng 7,4m trên các tuyến phố thương mại kiều diễm của thị trấn Địa Trung Hải, gồm đường Milan và đường Burano. Từ đây, cư dân cũng dễ dàng di chuyển đến khu vực bãi biển chung hay ga đi cáp treo Hòn Thơm. Được hưởng lợi từ vị trí chiến lược này, bất động sản khối đế Premier Boutique House đem lại sự thuận tiện trong hoạt động kinh doanh và cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Mang giá trị đầu tư phù hợp với đa dạng nhu cầu, bất động sản khối đế Premier Boutique House được thiết kế linh hoạt với tổng diện tích từ 117 – 183m2, trong đó 11 sản phẩm 1 tầng và 52 sản phẩm 2 tầng. Sở hữu Premier Boutique House, khách hàng sẽ được nhận bàn giao thô sản phẩm. Việc này giúp chủ nhân có thể thỏa sức bài trí, thiết kế không gian theo sở thích cá nhân, phù hợp với từng mục đích kinh doanh các ngành hàng hay biến tấu thành showroom trưng bày sản phẩm nghệ thuật, thời trang, thư viện, tranh ảnh… thu hút “ánh nhìn” của đông đảo lưu lượng du khách tham quan mỗi ngày.

Một ưu thế nữa là bất động sản khối đế được quy hoạch đồng bộ trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng Địa Trung Hải, phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Sun Group. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể yên tâm trong công tác quản lý vận hành. Đặc biệt, Premier Boutique House tận dụng được thị trường du lịch tiềm năng sẵn có của Phú Quốc và từ chính nhu cầu của cư dân nơi đây. Với quy mô cư dân tại hơn 1200 căn hộ Sun Grand City Hillside Residence và 600 căn shophouse The Center và Sun Premier Village Primavera xung quanh, nhu cầu mua sắm, khám phá hàng ngày luôn ở mức cao sẽ kích thích hoạt động kinh doanh tại các bất động sản khối đế tăng trưởng ổn định. Đây chính là yếu tố then chốt đảm bảo lợi nhuận đầu tư bền vững khi sở hữu bất động sản khối đế Premier Boutique House.

H2 – Giá trị gia tăng theo thời gian

Ngoài việc đầu tư sinh lời với lợi thế thương mại, mặt tiền hút khách thì chủ nhân của Premier Boutique House còn hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá của sản phẩm.

Theo cùng tiến độ dự án, khi chủ đầu tư tiến hành bàn giao chuỗi Shophouse The Center liền kề; căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, đưa vào hoạt động các tiện ích và công trình biểu tượng như Cầu Hôn, Show Vortex..., các căn hộ Premier Boutique House sẽ được bảo chứng khả năng tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị.

Đặc biệt, chủ đầu tư cho biết các bất động sản khối đế Premier Boutique House nằm trong 6,9% quỹ đất hiếm hoi phát triển đô thị với pháp lý sở hữu lâu dài. Uy tín được khẳng định bởi Sun Property - nhà phát triển BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, giá trị sản phẩm sẽ được nhân lên gấp bội. Có thể kể đến sự đầu tư mạnh mẽ của Sun Property cho lĩnh vực kinh doanh thương mại bằng sự hợp tác cùng các thương hiệu, nhãn hàng danh tiếng hay chuỗi sự kiện, lễ hội đẳng cấp được tổ chức quanh năm tại Phú Quốc…

Để sở hữu sớm bất động sản khối đế Premier Boutique House, chủ đầu tư đang áp dụng các ưu đãi đặc biệt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% là trở thành chủ nhân tại đây. Ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị sản phẩm, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 30 tháng. Hơn thế, các chương trình ưu đãi cũng dành riêng cho khách hàng thanh toán sớm như: chiết khấu 10%/năm trên số tiền và số ngày trước hạn khi thanh toán sớm ít nhất 10 ngày đến hạn; chiết khấu 12% khi thanh toán sớm 95% hay chiết khấu đến 1% cho khách hàng thân thiết của Sun Group.

Tọa lạc tại điểm dừng chân của hơn hàng triệu lượt khách mỗi năm tới thưởng lãm các công trình biểu tượng đẳng cấp thế giới, trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí đa dạng và hiện đại, 63 bất động sản khối đế Premier Boutique House khan hiếm sẽ là những tài sản sinh lời không thể thiếu trong bộ sưu tập của giới đầu tư tại Phú Quốc.

