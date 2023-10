Lợi nhuận TPBank gần 5.000 tỷ đồng trong 9 tháng, cho vay khách hàng tăng 12%

Liên tục có cập nhật chính sách lãi suất ưu đãi, thực hiện các biện pháp giảm lãi, giảm phí hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân, TPBank đồng hành cùng khách hàng đi qua 3/4 chặng đường của năm 2023 và tiếp tục tối ưu hoạt động kinh doanh thông qua giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa năng suất lao động và mang lại tiện lợi cho khách hàng.

Sau 9 tháng, với sự kiện cán mốc 10 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ và con số tiếp tục tăng, ngân hàng ghi nhận điểm nhấn trong kết quả kinh doanh với khoản thu nhập dịch vụ cao hơn 15% so với cùng kỳ, đạt 2.165 tỷ đồng. Kết quả này đến từ sự tin tưởng sử dụng của chục triệu khách hàng với sản phẩm dịch vụ đa dạng của TPBank. Riêng trong năm 2023, TPBank đã có thêm hơn 1,5 triệu khách hàng mới tin tưởng và đặt trọn niềm tin với dịch vụ.

Luôn đồng hành cùng khách hàng, thời gian qua, TPBank liên tục cập nhật chính sách lãi suất ưu đãi, giảm phí hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngân hàng cam kết giảm lãi vay ước tính gần 1.400 tỷ đồng, cùng 76 tỷ đồng các loại phí cho khách hàng trong năm nay. Điều này tác động đến lợi nhuận của TPBank, ghi nhận ở mức gần 5.000 tỷ đồng sau 9 tháng.

Với những chính sách thiết thực cho thị trường và xã hội, khách hàng luôn dành sự tin tưởng và ủng hộ với TPBank, điều này thể hiện qua số liệu tăng trưởng tiền gửi, cùng với tỷ lệ CASA cải thiện đáng kể. Trong khi đó, tăng trưởng cho vay khách hàng gần 12% và nợ xấu được kiểm soát trong ngưỡng cho phép, dù bị ảnh hưởng bởi những khó khăn của phân khúc tài chính tiêu dùng.

Kết thúc 9 tháng, tổng tài sản của TPBank tăng 5% so với cuối năm trước, đạt trên 344.400 tỷ đồng. Đầu năm 2023, TPBank cũng đã tăng vốn điều lệ lên hơn 22.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 39,19%.

Luôn đặt uy tín và chủ động kiểm soát rủi ro, TPBank duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III khoảng 11%, thuộc nhóm cao nhất toàn ngành, giữ vững nguyên tắc tăng trưởng cho vay và an toàn vốn. Vừa qua, ngân hàng Tím tiếp tục giữ vững là ngân hàng có sức khỏe tài chính hàng đầu Việt Nam, theo xếp hạng Asian Banker. Ngân hàng luôn chủ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trong phạm vi an toàn theo yêu cầu của NHNN, có các kế hoạch quản trị tốt nhất về chất lượng tài sản, duy trì và củng cố sức mạnh toàn diện trong hệ thống quản trị, đáp ứng sớm và đầy đủ các chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất.

Trước đó, TPBank liên tiếp nhận về chùm giải thưởng uy tín như: Top 5 thương hiệu ngân hàng tư nhân giá trị nhất với định giá 424,88 triệu USD, chỉ số sức mạnh đạt 69,37; Top 15 Largecap Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023 trong khuôn khổ Giải thưởng IR Awards 2023; Top 10 Ngân hàng thương mại Uy tín nhất Việt Nam 2023; Top 20 doanh nghiệp/ngân hàng có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất thị trường chứng khoán (VNSI - Vietnam Sustainability Index) cho kỳ từ tháng 7/2023 - tháng 7/2024 do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) công bố….

Tin tưởng vào sức khỏe tài chính và vị thế của TPBank trên thị trường việt Nam, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã ký cam kết cung cấp khoản vay trị giá 100 triệu USD cho TPBank với kỳ hạn 7 năm. Khoản tín dụng sẽ được TPBank hướng đến khách hàng cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, trong đó có nhóm khách hàng nữ thu nhập thấp và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo tại Việt Nam. Điều này đồng thời củng cố nguồn lực tài chính của TPBank để tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng.