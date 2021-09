Lời khai của ‘thủ lĩnh’ băng trộm vét sạch tiền của cửa hàng Bách Hóa Xanh

TPO - Khi bị bắt, nhóm đạo chích khai, do mắc kẹt ở TPHCM vì dịch COVID-19 và hết tiền tiêu xài nên rủ nhau đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh trộm 130 triệu đồng và 4 điện thoại di động.

Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Rớt (27 tuổi, quê An Giang) cùng 5 người khác để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 1/9, nhân viên cửa hàng Bách Hoá Xanh ở phường An Lạc A, quận Bình Tân đến công an trình báo về việc cửa hàng bị trộm đột nhập, lấy đi 130 triệu đồng trong két sắt và bốn điện thoại di động.

Qua kiểm tra camera an ninh của cửa hàng, lực lượng chức năng xác định vào thời điểm 1h55 cùng ngày, nhóm ba thanh niên tụ tập trước cửa hàng và sau đó có một người leo rào vào trong. Người này tới chỗ ngủ của nhân viên để lấy điện thoại và đi đến tủ sắt ở quầy thu ngân lấy trộm tiền.

Quá trình điều tra, công an phát hiện nhóm nghi can lưu trú tại một khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân nên tiến hành mời lên trụ sở Công an làm việc.

Bước đầu, Rớt khai nhận không thể về quê vì dịch COVID-19 nên cùng với 5 người khác thuê phòng tại khách sạn trên để cư ngụ. Hết tiền tiêu xài, Rớt rủ đồng bọn đi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 1/9, cả nhóm thấy cửa hàng Bách Hoá Xanh chỉ rào cổng ngoài, cửa trong không khóa nên một người trong nhóm leo rào vào trong trộm điện thoại và tiền, nhóm còn lại đứng bên ngoài cảnh giới.

Sau khi trộm được tài sản, cả nhóm chia nhau mỗi người 16 triệu đồng, số còn lại dùng vào việc tiêu xài cá nhân, ăn uống. Vụ việc đang được điều tra.