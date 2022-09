Lời khai của 7 thiếu niên bị tố xâm hại nữ sinh 15 tuổi nhiều lần trong đêm

TPO - Làm việc với cơ quan công an, 7 thiếu niên và trẻ chưa thành niên bị tố xâm hại nữ sinh 15 tuổi đã có lời khai ban đầu về sự việc.

Ngày 26/9, một lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang xác minh tin tố giác về việc 7 trẻ chưa thành niên và thiếu niên có quan hệ tình dục với một nữ sinh 15 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp Viện KSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y đối với nữ sinh và mời những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai ban đầu.

Bảy trẻ bị tố có hành vi giao cấu với nữ sinh gồm: N.V.C. (SN 2007), N.Đ.T. và N.Đ.M. (anh em sinh đôi năm 2009); N.V.TA. (2006); N.A.K. (2008); N.V.L. (2005); T.V.H. (2007), đều trú tại huyện Cư M’gar. Nữ sinh bị xâm hại tình dục là A. (SN 2007, trú tại huyện khác).

Bước đầu, những đứa trẻ thừa nhận hành vi giao cấu nhưng cho rằng có sự đồng tình của nữ sinh.

“Vụ việc được cơ quan điều tra xác minh thận trọng, có sự giám sát độc lập của Viện KSND cùng cấp. Hiện chưa có kết luận về việc các trẻ vị thành niên có hành vi hiếp dâm hay được sự đồng tình từ phía nữ sinh. Chúng tôi cũng đang chờ kết quả giám định từ phía cơ quan pháp y, đồng thời sẽ làm rõ những vấn đề trên”, một lãnh đạo Công an huyện cho hay.

Còn theo thông tin từ nữ sinh A. và gia đình, khoảng 19h30 ngày 16/9, cháu C. nhắn tin rủ A. đi chơi và được đồng ý.

Sau đó, cháu C. chở thêm T. đi đón cháu A. rồi chở sang công viên xã Quảng Hiệp (cách nhà A. hơn 10 cây số) chơi. Tại đây còn có thêm cháu TA. Lúc này, cháu C. ngỏ lời rủ A. quan hệ tình dục. Do sợ không có người chở về nên A. đồng ý. Tuy nhiên, cháu A. bị 3 bạn trai trên đưa vào một căn nhà vắng ở rẫy cà phê trên địa bàn thực hiện hành vi giao cấu. Cháu A. cho hay, bản thân không đồng ý nhưng sự việc vẫn xảy ra.

Sau đó, cháu C. chở A. về nhà. Do sợ bố mẹ mắng vì về khuya, cháu A. gọi cho K. nhờ tìm chỗ ngủ nhờ và được cháu này đến đón chở đến nhà một người bạn tại xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar).

Đến sáng, C. biết A. đang ở chỗ của K. nên tiếp tục sang thực hiện hành vi giao cấu. Cũng tại đây, K., M., L., C. nhiều lần quan hệ tình dục với cháu A. Trong quá trình quan hệ tình dục, có một cháu trai đã dùng điện thoại quay lại clip. Sau đó, cháu A. được 1 người quen của bố đến đón đưa về nhà.

Chị T.T.L. (mẹ cháu A.) cho biết, con chị chưa bao giờ đi chơi qua đêm, muộn lắm cũng 10h là về. Tối đó, chị làm về mệt nên ngủ, không để ý, đến sáng không thấy con đâu, gia đình đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không được. Chồng chị đã đi báo công an xã đồng thời huy động các mối quan hệ để tìm.

“Chiều 18/9, con gái tôi được bạn đưa về nhà nhưng có biểu hiện lạ, ngồi ôm bụng khóc. Gia đình gặng hỏi thì cháu kể lại sự việc. Ngay sau đó chúng tôi đã đưa cháu đến công an trình báo với mong muốn xử lý vụ việc nghiêm theo quy định pháp luật”, chị L. cho hay.

Liên quan đến việc nạn nhân bị quay clip, Công an huyện Cư M’gar cho biết, đã tịch thu chiếc điện thoại để tránh việc lan truyền clip này lên mạng.