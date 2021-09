Lợi dụng học online, giả mạo nhà trường thu học phí

TPO - Từ kiến nghị của luật sư, Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra làm rõ việc 2 thí sinh cá biệt đạt điểm cao trong kì thi THPT năm 2017, nghi vấn “chạy” vào trường công an với giá 1 tỷ đồng.

TPO - CQĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du dịch An Phú Thịnh để điều tra về tội "Trốn thuế". Bà Điều là người có liên quan đến vụ lùm xùm bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

TPO - Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường vừa qua, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Lê Thành Công (SN 1978, trú tại phường Xuân Đỉnh) về tội "Cố ý gây thương tích".

TPO - Ngày 28/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết: vừa bàn giao 2 bị can người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.