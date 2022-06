Loay hoay phát triển du lịch Hồ Tây

TP - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục chạy qua, nên từ chiều tối và đêm nay (13/6) đến 15/6, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 14/6 ở miền Bắc phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.