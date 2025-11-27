Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Loạt trang phục xinh như tiên tử của Hoa hậu Thanh Thủy ở Miss International 2025

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Suốt từ những ngày đầu đồng hành với Miss International 2025 đến giờ, Hoa hậu Thanh Thủy lúc nào cũng xinh đẹp rạng rỡ. Và có một set đồ giúp nàng hậu được chú ý đặc biệt.

586557924-854906627478046-988386635141715506-n.jpg

Là đương kim Miss International nên khi cuộc thi năm nay khởi tranh, Hoa hậu Thanh Thủy đã nhanh chóng có mặt để đồng hành cùng các thí sinh. Dù gặp thời tiết lạnh giá, nàng hậu vẫn luôn tràn đầy năng lượng trong mọi hoạt động.

thanh-thuy-19.jpg

Mỗi lần xuất hiện, Thanh Thủy luôn rạng rỡ, rất nhiệt tình giao lưu trò chuyện với các cô gái tham gia Miss International 2025. Nàng hậu cũng khéo léo chọn trang phục phù hợp với bối cảnh, nếu là hoạt động ngoài trời cần di chuyển nhiều thì cô sẽ mặc gọn gàng, năng động và đủ ấm.

thanh-thuy-3.jpg
thanh-thuy-14.jpg
thanh-thuy-18.jpg
thanh-thuy-21.jpg

Với các sự kiện diễn ra trong nhà và có tính chất trang trọng, Thanh Thủy sẽ khoe sắc trong các bộ váy dạ hội đủ màu. Nàng hậu ưu tiên chọn váy áo có tông màu ngọt ngào như hồng nhạt, vàng ánh kim, trắng… với thiết kế hở vai, chiết eo khoe trọn vóc dáng đẹp.

thanh-thuy-10.jpg
thanh-thuy-11.jpg

Thế nhưng trang phục khiến netizen chú ý và bình luận nhiều nhất lại là một set đồ bình thường chứ không phải váy áo lộng lẫy. Nàng hậu kết hợp quần ống rộng cạp cao với áo ôm tay dài, vừa tôn đôi chân dài vừa để lộ vòng eo phẳng lì.

thanh-thuy-5.jpg

Công thức phối hai màu nâu và trắng được netizen khen là thời thượng, đúng mốt mùa Thu Đông năm nay. Thanh Thủy còn rất khéo léo dùng sợi ruy băng đính hoa vải làm thành chiếc thắt lưng độc đáo kiêm điểm nhấn cho set đồ.

thanh-thuy-4.jpg
thanh-thuy-9.jpg

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tấm tắc khen Hoa hậu Việt Nam 2022 có set đồ thanh lịch, tôn dáng và công nhận nàng hậu chọn nội y rất khéo. Bởi chiếc áo trắng có chất liệu khá mỏng, nếu mặc nội y không chuẩn thì rất dễ bị lộ hình ảnh kém duyên trước ống kính. Ấy thế mà Hoa hậu Thanh Thủy không hề gặp sự cố nào với mẫu áo này.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Thanh Thủy #Miss International 2025 #Thanh Thủy trang phục #Thanh Thủy Miss International

