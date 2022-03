Loạt mỹ nhân Việt được cầu hôn lãng mạn gây 'sốt'

TPO - Dàn sao Việt chia sẻ khoảng khắc cầu hôn đáng nhớ, báo hiệu loạt đám cưới đình đám sắp được tổ chức khiến khán giả háo hức.

Minh Hằng và bạn trai doanh nhân hơn 10 tuổi

Tối 14/3, Minh Hằng thông báo kết hôn với bạn trai sau thời gian dài kín tiếng. Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ khung cảnh lãng mạn trên du thuyền sông Sài Gòn. Cô ôm hôn thắm thiết với bạn trai, đồng thời khoe nhẫn kim cương. "Khi em nói 'đồng ý', tháng 6 không còn của riêng em nữa - là của chúng ta", nữ ca sĩ viết.

Đây là lần đầu nữ ca sĩ công khai bạn trai đồng thời là chồng sắp cưới. Trước đó, cặp đôi khá kín tiếng khi chia sẻ chuyện tình cảm. Các bằng chứng hẹn hò đều được người hâm mộ chú ý mới phát hiện ra.

Về lý do không công khai bạn trai suốt nhiều năm trời, nữ diễn viên bộc bạch: "Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ công khai người yêu nào cả, trừ khi bị bắt gặp. Tôi nghĩ điều đó giúp cuộc sống của mình có một chút riêng tư.

Ngô Thanh Vân – Huy Trần

Cùng ngày, Ngô Thanh Vân “báo hỉ” giống đồng nghiệp. Sáng 14/3, “Hai Phượng” màn ảnh Việt cho biết: "Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ấy trong niềm hạnh phúc vô bờ. Anh ấy là điểm tựa khiến tôi thấy bình an và không bao giờ cô đơn".

Nhìn lại chặng đường đồng hành bên bạn trai Việt Kiều, Ngô Thanh Vân kể lại cách Huy Trần bước vào cuộc sống của cô. "Anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Anh ấy cùng dạo phố vào ban trưa. Anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối", Ngô Thanh Vân kể.

Thông báo kết hôn của nữ diễn viên đang nhận được nhiều sự quan tâm, chúc phúc của giới showbiz.

Á hậu Phương Nga nhận lời cầu hôn Bình An

Bình An – Phương Nga cũng vừa gây “sốt” trên cộng đồng mạng bởi màn cầu hôn ngôn tình. Được biết cũng vào mùa Lễ tình nhân năm 2019, cả hai lần đầu tiên công khai mối quan hệ tình cảm.

Á hậu Phương Nga – diễn viên Bình An là một trong những cặp đôi dí dỏm được yêu thích trên mạng xã hội. Bên cạnh những khoảnh khắc tình cảm, họ thường xuyên tung những phút giây “dìm hàng” đối phương, lầy lội hài hước khiến khán giả yêu thích. Nhiều fan hâm mộ kỳ vọng họ sẽ có đám cưới trong năm nay.

Ngọc Hân tiết lộ đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân cũng bất ngờ thông báo, cô đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Cả hai từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 3.2020 song phải hoãn sự kiện trọng đại này lại do dịch COVID-19.

Chia sẻ về việc nhận lời cầu hôn từ bạn trai, Ngọc Hân tiết lộ, bạn trai đã chuẩn bị cho màn cầu hôn hơn cả mơ ước và hình dung của cô. Điều đặc biệt khiến cô cảm động nhất không phải chiếc nhẫn đắt giá mà còn món quà do chính tay "một nửa" của cô làm. Nàng hậu cho biết khi tình hình dịch ổn định, cô và hôn phu của mình sẽ kết hôn.

Hoa hậu Ngọc Hân từng chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện về lần đầu tiên gặp gỡ bạn trai tại Ai Cập cách đây 10 năm. Khi đó, cô được mời đến thăm quan đất nước Ai Cập theo lời mời của Đại sứ quán Ai Cập với mục đích hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước. Cô chia sẻ: "10 năm trôi qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng điều mình cảm thấy có niềm tin nhất với mối quan hệ này đó là sau cả một khoảng thời gian rất dài không đồng hành cùng nhau thì mình và bạn ấy vẫn có cùng một "tần số" có thể chia sẻ với nhau thật nhiều điều trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn những nhân duyên thật đẹp và đất nước Ai Cập đã để chúng mình quen nhau".

Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã đăng ký kết hôn

Hôm 14.2, Phương Trinh Jolie gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh giấy đăng ký kết hôn với diễn viên Lý Bình trên trang cá nhân. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Tháng 1 vừa qua, cả hai đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Hiện họ tất bật chuẩn bị lễ cưới ở TPHCM dự kiến vào tháng 4. Số lượng khách mời khoảng 500 người gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp và sẽ đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K phòng chống dịch.

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, còn Lý Bình kém 3 tuổi. Giai đoạn 2018-2019, họ có mối quan hệ thân thiết, từng hợp tác MV "Nobody like you" và nảy sinh tình cảm.

Về phần Lý Bình, anh yêu Phương Trinh Jolie bởi sự chân thành, hiểu chuyện. Nam diễn viên cũng không ngại chuyện bạn gái lớn tuổi hơn. Với anh, tình yêu chẳng có khoảng cách nào, quan trọng là hai người đồng cảm và gắn kết với nhau.

Kathy Uyên được bạn trai cầu hôn

Vào ngày mùng 2 Tết vừa qua, nữ diễn viên Kathy Uyên được bạn trai doanh nhân cầu hôn. Cụ thể Kathy Uyên chia sẻ: "Anh ấy đã cầu hôn. Tôi đã nói có, chính thức rồi, 2.2.2022".

Ngay lập tức rất nhiều sao Việt cũng như cộng đồng mạng để lại những lời chúc những hy vọng về một đám cưới trong mơ sẽ diễn ra. Trước đó, Kathy Uyên thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào cùng bạn trai với những trang phục giản dị.