Loạt hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2022

TPO - Đêm khai mạc lễ hội có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi: Quang Linh, Đàm Thu Thuỷ, Võ Hạ Trâm, Hồ Tuấn Phúc, Phạm Đồng Diệu Ly…

Tối 9/9, chương trình khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2022 và lễ mừng công ngư dân Cần Giờ đã diễn ra tại Công viên thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TPHCM).

Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và UBND huyện Cần Giờ phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Cần Giờ xanh mãi biển quê hương”, Lễ hội truyền thống Nghinh Ông - Cần Giờ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/9 với mong muốn cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa khi ngư dân ra biển và có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh, lễ hội là dịp để mọi người tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, từng bước tạo dựng cuộc sống và hình thành lối sống, nếp sống phù hợp, thích nghi với điều kiện thiên nhiên của vùng đất Cần Giờ.

Sau đại dịch COVID-19, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng lòng, chia sẻ, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, trong đó có ngư dân bám biển ra khơi, cho nên trong 8 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội huyện đã phát triển mạnh mẽ, 6/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 10/16 chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao và sẽ hoàn thành trong năm 2022; ngành nông nghiệp đã phục hồi, phát triển, diện tích đưa vào sản xuất và sản lượng thu hoạch tăng so với cùng kỳ và cao hơn trước khi xảy ra đại dịch; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì ổn định.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cần Giờ xanh mãi biển quê hương” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Quang Linh, Đàm Thu Thuỷ, Võ Hạ Trâm, Hồ Tuấn Phúc, Phạm Đồng Diệu Ly…

Dịp này, UBND huyện Cần Giờ tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích trong sản xuất thủy sản năm 2022; các tập thể và cá nhân có thành tích tôn tạo, giữ gìn, trùng tu phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia Lăng Ông Thủy Tướng và Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ.

Xuyên suốt 3 ngày, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cùng các nghi lễ truyền thống đặc sắc, gồm: Lễ thượng đại kỳ lễ hội, lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ lái xưa; tổ chức đoàn thuyền hoa đăng, thả đèn trên biển; giải đua xe đạp phong trào Nghinh Ông - Cần Giờ TPHCM năm 2022; giải điền kinh bãi biển thanh thiếu niên thành phố năm 2022 (mở rộng); giải đua xuồng chèo, giải Marathon Cần Giờ xanh năm 2022…