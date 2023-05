Loạt cựu lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hầu tòa

TP - Sáng nay (29/5), TAND TPHCM đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/5.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập UBND TPHCM và 42 tổ chức, cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Triệu tập người giám định là giám định viên của Bộ Tài chính. Gần 20 luật sư bào chữa cho 10 bị cáo: Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), Nguyễn Hoàng Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS), Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc CNS), Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS), Lê Viết Ba (cựu Phó phòng tài chính - kế toán CNS), Vũ Lê Tùng (cựu Phó Tổng giám đốc CNS), Huỳnh Tấn Tư (cựu Phó Tổng giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh văn phòng CNS), Phạm Thúy Oanh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP TIE - công ty con của CNS), Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT TIE, Phó Giám đốc Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung thuộc CNS). Các bị cáo bị đưa ra xét xử cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2015 đến năm 2018, các lãnh đạo CNS gây thất thoát, lãng phí 22 tỷ đồng. Trong đó, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS gây thất thoát 17,3 tỷ đồng; sai phạm khi thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Vũ Quốc Vinh (đại diện 61% vốn của CNS tại TIE, Tổng giám đốc TIE) là đồng phạm. Ông Vinh thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE, gây thất thoát 4,7 tỷ đồng của CNS. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Vinh về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Do ông Vinh đã bỏ trốn, ngày 18/5/2022 Cơ quan AN-ĐT Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 174/QĐTN-ANĐT-P6 đối với Vũ Quốc Vinh. Ngày 22/9/2022, Cơ quan điều tra ban hành Quyết định số 03/ANĐT-P6, tách vụ án hình sự về hành vi phạm tội của Vũ Quốc Vinh thành vụ án độc lập. Ngày 22/9/2022, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Quyết định số 04/ANĐT-P6, tạm đình chỉ điều tra vụ án và Quyết định số 19/ANĐT-P6 tạm đình chỉ bị can đối với Vũ Quốc Vinh.