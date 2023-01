Loạt cây xăng đột ngột ‘nghỉ Tết': Sở Công Thương TPHCM quá... dễ dãi?

TPO - Ngày 25/1, Cục QLTT TPHCM cho biết đã kiểm tra và có hình thức xử lý một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa “nghỉ Tết”. Trong khi đó, Sở Công Thương TPHCM xác nhận, trước Tết, các đơn vị có báo cáo và xin phép Sở Công Thương được nghỉ bán trong vài ngày vì nhân viên về quê đón Tết.

Tường trình của chủ cây xăng

Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, qua tổng hợp báo cáo của các Đội Quản lý thị trường, tại địa bàn quận 7, Chi nhánh Công ty TNHH MTV xăng dầu Hoàng Phong - Cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong (số 611 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông) đang ngưng hoạt động theo Giấy xác nhận số 668327/22 ngày 28/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Chi nhánh Công ty đang thực hiện thủ tục giải thể, nghỉ kinh doanh. Sở Công Thương cũng đang thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép đối với cửa hàng.

Tại Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Quang Liêm, (số 28/7 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7) Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội Quản lý thị trường số 7 đã làm việc với cửa hàng.

Tại thời điểm làm việc, cửa hàng vẫn kinh doanh bình thường. Đại diện cửa hàng trình bày có kéo hàng rào và nghỉ gián đoạn 2 lần. Do nhân viên về quê hết, chỉ có 1 người bán nên có tạm nghỉ mỗi lần 30 phút để vệ sinh cá nhân, không phải nghỉ bán hẳn. Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội Quản lý thị trường số 7 đề nghị Công ty TNHH MTV Quang Liêm đảm bảo thời gian hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội Quản lý thị trường số 7 cũng đã làm việc với Cửa hàng xăng dầu Phát Thịnh thuộc Công ty TNHH TM DV Hiệp Quế, (địa chỉ 677-679-681 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7).

Bà Bùi Thị Cẩm Nhung - đại diện cửa hàng có trình bày - vào lúc 12h30 đến 13h30 ngày 24/1/2023 có đóng cửa tạm ngưng bán xăng do bà có việc đột xuất của gia đình cần phải giải quyết gấp. Sau đó, cửa hàng mở cửa hoạt động lại bình thường. Do dịp Tết Nguyên đán, các nhân viên về quê nên hiện tại cửa hàng chỉ còn 2 nhân viên bán hàng. Vì sự an toàn nên 1 nhân viên không thể bán hàng. Bà Nhung có xin phép người quản lý trước khi tạm đóng cửa cây xăng.

Theo Sở Công Thương, việc doanh nghiệp thay đổi thời gian kinh doanh xăng dầu vì thiếu hụt nhân lực, hiện Sở chưa có quy định về thời gian bán hàng. Đội Quản lý thị trường số 3 và Đội Quản lý thị trường số 7 đề nghị Cửa hàng Xăng dầu Phát Thịnh đảm bảo thời gian hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Cửa hàng xăng dầu Bình Thung (địa chỉ 1409 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7) cũng được xác định hết xăng và dầu. Đơn vị cung cấp là Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu - Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV. Cửa hàng đã đặt hàng, việc thanh toán thông qua ủy nhiệm chi ngân hàng nhưng các ngân hàng đang nghỉ Tết và đơn vị cung cấp không nhận tiền mặt nên Cửa hàng chưa đặt được hàng. Đội Quản lý thị trường số 7 cho biết, đang tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Cửa hàng xăng dầu Bình Thuận thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Nam Sài Gòn (địa chỉ 472 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7), đơn vị cung cấp là Công ty CP xăng dầu và Dịch vụ hàng hải STS cũng gặp tình trạng không lấy được hàng do không thanh toán qua uỷ nhiệm chi ngân hàng được.

Tại địa bàn quận 12, Đội Quản lý thị trường số 12 phân công tổ công tác thẩm tra, xác minh đối với các cửa hàng xăng dầu trên đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc phường Thạnh Xuân, Quận 12. Qua thẩm tra nhận thấy các cửa hàng xăng dầu nêu trên đều hoạt động bình thường.

Theo Cục Quản lý thị trường TPHCM, để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn trong thời gian sắp tới, Cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân, nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải làm rõ xử lý theo đúng quy định.

Sở Công Thương TPHCM cho phép đóng cửa "nghỉ Tết"?

Ngày 25/1, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 đã có văn bản gửi Sở Công Thương TPHCM.

Cụ thể, Công ty TNHH Xăng dầu xanh có 3 cửa hàng xăng dầu tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), phường Linh Tây (TP Thủ Đức) và phường An Lạc A (quận Bình Tân). Ngày 15/12/2022, doanh nghiệp này đã có công văn gửi Sở Công Thương TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết từ 21h ngày 21/1/2023 (từ 30 tháng Chạp) và thời gian hoạt động trở lại là từ 6h ngày 27/1/2023 (tức mùng 6 Tết). Lý do nghỉ Tết là vì người lao động về quê.

Công ty TNHH Điền An có 2 cửa hàng xăng dầu tại phường 14 (quận Gò Vấp) và phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) trước Tết cũng đã có văn bản gửi Sở Công Thương, Cục QLTT TPHCM đăng ký thời gian hoạt động. Theo đó, doanh nghiệp này thông báo lịch nghỉ Tết từ 14h ngày 19/1/2023 (tức 28 tháng Chạp) và hoạt động trở lại từ ngày 27/1/2023 cũng với lý do nhân viên xin về quê nghỉ Tết, không có người bán...

Tuy nhiên, các cây xăng này sau khi được Cục QLTT TPHCM vận động đã duy trì hoạt động và mở bán xuyên Tết.

​Trong khi đó, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ vẫn đóng cửa nghỉ Tết khiến nhiều người dân gặp khó khăn khi có nhu cầu mua xăng dầu trong những ngày Tết.

Chẳng hạn như DNTN KD-XD&TM Đức Thịnh (Cửa hàng xăng dầu Đức Thịnh) ở địa chỉ số 589 Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) nghỉ Tết từ 20/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 Tết) do nhân viên xin về nghỉ Tết. Doanh nghiệp này có thông báo thời gian bán hàng với Sở Công Thương TPHCM thông qua mạng.

​​Công ty TNHH TM DV vận tải Hoa Hiệp Phát (Cửa hàng xăng dầu số 01) ở địa chỉ số 380 Quốc lộ 1A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) đóng cửa do nhân viên xin nghỉ Tết nên không có người bán hàng.

Sáng 25/1, lý giải nguyên nhân một số cây xăng đóng cửa "nghỉ Tết”, Sở Công Thương TPHCM xác nhận, trước Tết, các đơn vị này có báo cáo và xin phép Sở Công Thương được nghỉ bán trong vài ngày vì nhân viên về quê đón Tết.

Việc hàng loạt cây xăng ở nhiều nơi trên địa bàn TPHCM đóng cửa đột ngột những ngày qua khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi có nhu cầu nạp nhiên liệu cho các phương tiện giao thông.

Liên quan đến tình hình kiểm tra việc cung ứng xăng dầu trên cả nước, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT - cho biết, ngay khi nắm thông tin về một số cây xăng đóng cửa "nghỉ Tết", đơn vị này đã chỉ đạo lực lượng QLTT các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hiện tượng đóng cửa "nghỉ Tết" (nếu có); khắc phục ngay hiện tượng thiếu nhân viên do nghỉ Tết, bảo đảm việc cung ứng xăng để phục vụ người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo đại diện Cục QLTT TPHCM, tình hình cung ứng xăng dầu vẫn ổn định. TPHCM có hơn 550 cửa hàng xăng dầu, số đóng cửa chỉ là cá biệt vài cửa hàng, do nhân viên nghỉ Tết, không phải do thiếu nguồn cung. Trong quá trình giám sát, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, Cục QLTT TPHCM sẽ chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tiến hành kiểm tra, làm việc ngay các đơn vị kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm.

Cục Quản lý thị trường TPHCM cho hay, để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn trong thời gian sắp tới, Cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân, nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải làm rõ xử lý theo đúng quy định.