Loạt cà phê ‘trá hình’ ở Bình Dương tháo dỡ quán, ngừng kinh doanh

TPO - Sau khi được công an địa phương giải thích, vận động và răn đe sẽ xử lý nghiêm vi phạm, hàng loạt quán cà phê có dấu hiệu hoạt động “trá hình” dọc bên đường Mỹ Phước Tân Vạn đã tự nguyện tháo dỡ công trình.

Sáng ngày 5/1, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, hàng loạt quán cà phê có dấu hiệu hoạt động kinh doanh “trá hình”, mại dâm trên địa bàn tự nguyện tháo dỡ công trình.

Phường Thuận Giao là một trong những địa bàn phức tạp nhất tại tỉnh Bình Dương với hơn 130.000 dân (số dân tương đương một huyện của tỉnh Bình Dương). Do địa bàn rộng, đông người nhập cư nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

“Các quán cà phê có dấu hiệu hoạt động trá hình lén lút, tinh vi nên rất khó trong việc bắt quả tang để xử lý dứt điểm. Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là xử lý nghiêm vi phạm, không có tình trạng bảo kê đối với các hành vi sai phạm”, Đại úy Trần Văn Thông – Trưởng Công an phường Thuận Giao khẳng định.

Lãnh đạo Công an phường Thuận Giao cho biết, có 14 quán cà phê có dấu hiệu trá hình, mại dâm dọc theo tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đã tự nguyện tháo dỡ các công trình. “Chúng tôi mời chủ đất lên làm việc trực tiếp. Ngoài giải thích, vận động, công an phường yêu cầu chủ đất nếu để xảy ra tình trạng gái bán dâm tại đây thì sẽ bị xử lý hình sự. Sau khi làm việc, họ thống nhất và tự nguyện tháo dỡ công trình vì hầu hết các quán cà phê theo mô hình chòi lá”, Đại úy Thông cho hay.

Đại diện Công an phường Thuận Giao cho biết thêm, thường xuyên tổ chức kiểm tra, bắt quả tang nhiều chủ quán cà phê tại đây để nhân viên kích dục, bán dâm cho khách. Đến nay, toàn bộ các quán cà phê, ki-ốt được gái mại dâm thuê lại đã được chủ cơ sở ngưng việc cho thuê mặt bằng để chuyển đổi ngành nghề kinh doanh khác.

Sáng cùng ngày, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2022, đơn vị ngành đã triển khai tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội như quán bar trá hình, karaoke, massage, khách sạn, nhà nghỉ, cầm đồ, cơ sở lưu trú... Qua đó, phát hiện 1.219 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm; khởi tố 20 vụ, 36 đối tượng; xử phạt hành chính trên 1.200 lượt cơ sở vi phạm.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, từ khi ra mắt Tổ đặc biệt 171 (ngày 31/10/2022) đến nay tội phạm về trật tự xã hội đã giảm 53,8% so với thời điểm trước đó, hạn chế thấp nhất các loại tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Về Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên 1.300 cơ sở; tạm đình chỉ 164 cơ sở và đình chỉ hoạt động 76 cơ sở vi phạm nghiêm trọng công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không có biện pháp khắc phục, sửa chữa.