Loạt ảnh xác nhận Brad Pitt đang yêu mỹ nhân kém 27 tuổi

Cánh săn ảnh bắt gặp Brad Pitt và Ines de Ramon để ngực trần tắm nắng bên hồ bơi trong kỳ nghỉ lãng mạn tại Mexico.

Ngày 3/1, Page Six công bố loạt ảnh xác thực tin đồn hẹn hò của Brad Pitt và vợ cũ tài tử Paul Wesley, Ines de Ramon. Trong ảnh, cặp tình nhân mới cùng nhau đọc sách và tắm nắng bên hồ bơi. Đáng nói hơn, cả hai đều trong trạng thái bán khỏa thân.

Theo Page Six, tài tử sinh năm 1963 và tình mới kém 27 tuổi đang tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn riêng tư ở thành phố du lịch biển Cabo San Lucas, Mexico.

Dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận, mối quan hệ tình cảm giữa Brad Pitt và Ines ngày càng gắn bó và nghiêm túc. Trong hai tháng qua, họ nhiều lần bị bắt gặp đi chơi cùng nhau.

Tin đồn hẹn hò bắt đầu rộ lên khi hai người cùng tham dự buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Ireland Bono tại Nhà hát Orpheum ở Los Angeles (Mỹ) vào giữa tháng 11. Trong loạt ảnh do paparazzi chụp được, họ có nhiều tương tác thân mật, không chỉ nói chuyện, không rời nhau nửa bước mà còn có nhiều cử chỉ tiếp xúc thân thể, ôm ấp.

Một tháng sau đó, có thông tin ngôi sao thắng giải Oscar đưa tình mới đến bữa tiệc sau buổi ra mắt phim Babylon. Họ còn được nhìn thấy âu yếm nhau. Nguồn tin thân cận với nhà gái nói với People rằng việc Brad Pitt công khai Ines với mọi người chứng tỏ anh rất thích cô.

Ines cũng cùng người yêu nổi tiếng trải qua sinh nhật lần thứ 59 vào ngày 18/12/2022. Thời điểm đó, nguồn tin của Us Weekly cho biết hai người không chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, theo người trong cuộc khẳng định ông bố 6 con say mê người đẹp tóc nâu, còn cho rằng bản thân may mắn vì tìm được người phi thường như cô.

Ines de Ramon (SN 1990) đến từ New Jersey (Mỹ). Cô tốt nghiệp Đại học Geneva năm 2013 với bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Kể từ năm 2020, cô là trưởng bộ phận bán hàng của Anita Ko Jewelry - thương hiệu trang sức yêu thích của Kourtney Kardashian và Hailey Bieber. Ines còn là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội kiêm huấn luyện viên sức khỏe. Cô thành thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italia và tiếng Pháp.

Trước khi quen Brad Pitt, Ines de Ramon có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với tài tử Nhật ký ma cà rồng Paul Wesley. Họ kết hôn năm 2019 và ly hôn vào tháng 9/2022.

Tú Oanh