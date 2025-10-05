Lỡ mê Alice in Borderland thì đừng bỏ qua loạt phim sinh tồn Nhật cực cuốn sau đây

Ra mắt mùa 3 trong thời gian vừa qua, Alice in Borderland - Thế Giới Không Lối Thoát tiếp tục "gây sốt" khi đưa khán giả trở lại những trò chơi sinh tử căng thẳng, gay cấn. Arisu và Usagi trải qua nhiều vòng chơi nảy lửa để trở lại thế giới thật, đồng thời giúp người xem hiểu rõ hơn về thế giới Borderland vốn tưởng chừng chỉ là "ảo ảnh" kia.

Nếu đã trót yêu Alice in Borderland và vẫn còn đam mê thể loại sinh tồn, teen hãy cùng "bỏ túi" ngay những tựa phim sinh tồn Nhật Bản hấp dẫn sau đây.

Battle Royale

Ra mắt vào năm 2000, Battle Royale được xem là "ông tổ" của mảng phim sinh tồn tại Nhật Bản. Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Koushun Takami xoay quanh hành trình sống còn của 42 học sinh trung học trên một hòn đảo biệt lập. Nhiệm vụ mà họ buộc phải tham gia rất đơn giản, đó là trừ khử nhau trong vòng 3 ngày cho đến khi chỉ còn lại 1 người sống sót cuối cùng.

Ban đầu sau khi ra mắt, phim đã dính phải nhiều tranh cãi vì mức độ đáng sợ, bị Nhật Bản cấm chiếu và phát hành quốc tế cho đến gần 10 năm sau. Năm 2009, đạo diễn nổi tiếng Quentin Tarantino công khai khẳng định Battle Royale là một trong những phim ông yêu thích nhất, góp phần giúp dự án bùng nổ toàn cầu. Đây cũng là bộ phim truyền cảm hứng cho các tựa game sinh tồn hiện nay như PUBG, Free Fire...

The Werewolf Game

Trò chơi quen thuộc Ma Sói cũng từng được làm phim bởi thị trường Nhật Bản, thậm chí là cả một thương hiệu gồm 8 dự án điện ảnh và 1 phiên bản truyền hình. Trong các phần phim, thông thường sẽ có 10 người chơi được tập hợp lại để chơi trò Ma Sói, nhằm tìm ra ai là dân làng, ai là sói. Sau mỗi đêm, ít nhất 1 người sẽ bị trừ khử và bỏ mạng thật sự.

Đặc biệt, phần phim The Beast Side ra mắt năm 2014 gây chú ý khi có sự tham gia của Tsuchiya Tao - nữ chính Usagi của Alice in Borderland. Ngoài ra, đây cũng là phần phim hiếm hoi mà nhân vật chính thuộc phe Sói, và phải triệt hạ toàn bộ dân làng để sống sót.

As The Gods Will

Ra mắt năm 2014, As The Gods Will tạo nên "cơn sốt" khi sở hữu cốt truyện sáng tạo, những trò chơi sinh tồn vừa khó nhằn, đòi hỏi thể chất lẫn trí óc, và không kém phần ám ảnh. Phim mở đầu với cảnh nam chính Shun là người duy nhất trong lớp sống sót, sau khi cùng các bạn học chơi một trò chơi đáng sợ. Sau đó, Shun tiếp tục tham gia các vòng chơi nhằm tìm ra người tiên phong mới cho nhân loại.

Nếu "Usagi" Tsuchiya Tao tham gia Ma Sói, thì As The Gods Will có sự góp mặt của Murakami Nijiro - sao nam thủ vai "bộ não" Chishiya trong Alice in Borderland. Đặc biệt, As The Gods Will khai thác chủ đề các trò chơi dân gian Nhật Bản, biến chúng thành những trò chơi tử thần mà sau này, Squid Game đã học hỏi và "bưng bê" sang.

Tomodachi Game

Cũng là một thương hiệu sinh tồn hấp dẫn không kém cạnh, Tomodachi Game (hay Trò Chơi Tình Bạn) có cả phiên bản anime lẫn live-action cho khán giả lựa chọn. Tuy nhiên, nội dung vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên tác truyện tranh, xoay quanh một nhóm bạn học gồm 5 người dấn thân vào hàng loạt vòng chơi khó nhằn, với mục tiêu lớn nhất là xóa đi món nợ khổng lồ mà 1 trong số họ mắc phải.

Tomodachi Game sẽ là bộ phim dành cho những ai mê đấu trí hơn là những trò chơi tàn sát lạnh lùng. Trong đó, tình bạn và lòng tin lẫn nhau bị mang ra làm thử thách. Đứng trước những món lợi đắt giá, hội bạn bắt đầu trở nên nghi kỵ, ích kỷ, thậm chí cố gắng "thao túng" lẫn nhau, dẫn đến những tình huống mà người xem không lường trước được.

Liar Game

Nếu Battle Royale là biểu tượng dòng phim sinh tồn thiên hướng thể lực, thì Liar Game chính là "tường thành" của mảng sinh tồn "hack não". Được chuyển thể thành phim từ năm 2007, Liar Game khai thác một trò chơi xóa nợ mà trong đó, những người chơi phải lừa nhau để chiếm lấy số tiền khổng lồ.

Nữ chính Kanzaki Nao vốn thật thà, ngốc nghếch vô tình vướng vào trò chơi, suýt nữa mắc nợ 100 triệu yên nếu không có sự giúp đỡ của nam chính Akiyama Shinichi, nam sinh thiên tài từng khiến một tập đoàn lớn phá sản chỉ với một cây bút. Cùng nhau, họ tiến vào các vòng chơi tiếp theo với hy vọng giúp đỡ tất cả người chơi xóa nợ, đồng thời tìm ra kẻ đứng sau Trò chơi Lừa dối này.