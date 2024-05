Lô hàng về Việt Nam vào diện giám sát đặc biệt; Tin đấu giá gần 3.800 căn tái định cư ở Thủ Thiêm

TPO - Lô cổ vật Pháp ngụy trang trong container về Việt Nam; Xét xử vụ tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn; Xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội sau tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô; Lao động ở một doanh nghiệp bất ngờ được tặng 400 nhẫn vàng,...là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Lô cổ vật từ thế kỷ 18 được ngụy trang trong container đồ gỗ từ Pháp về Việt Nam

Công an TPHCM đang điều tra vụ 34 cổ vật nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam được phát hiện bởi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4.

Cuối năm 2022, Trực ban trực tuyến Tổng cục Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện một lô hàng nhập khẩu từ Pháp có dấu hiệu nghi vấn nên đưa vào diện theo dõi, giám sát đặc biệt.

Lô hàng do Công ty TNHH BMMN (trụ sở tại TPHCM) đứng tên mở tờ khai hải quan, khai báo hàng hóa nhập khẩu là bàn ghế bằng gỗ mới 100%, nhập khẩu từ Pháp.

Sau khi cập cảng hơn 3 tháng, doanh nghiệp này mới mở tờ khai hải quan để làm thủ tục thông quan. Cơ quan chức năng khi kiểm tra thực tế lô hàng thì phát hiện bên trong container chứa đồ gốm, đồ gỗ với hàng trăm món hàng các loại như đôn, rương, tượng...

Kết quả giám định cho thấy, trong số 163 mặt hàng có 34 món là cổ vật trên 100 năm tuổi, có niên đại từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20. Ngoài số cổ vật trên, các cơ quan chức năng còn phát hiện rương, tượng Phật làm từ gỗ cẩm lai nhóm 1, danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu được quy định tại phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Kết quả giám định ban đầu, trị giá lô hàng vi phạm hơn 5 tỷ đồng.

TPHCM thông tin việc đấu giá gần 3.800 căn tái định cư ở Khu đô thị Thủ Thiêm

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết cho biết, hiện TPHCM còn 11.042 căn hộ và nền đất, trong đó 8.938 căn hộ và 2.104 nền đất được tạo lập bằng ngân sách nhà nước, đang để trống. Theo đó, thành phố đã có chủ trương đấu giá 4.969 căn hộ và nền đất (gồm 4.927 căn hộ và 42 nền đất) tại khu 3.790 căn ở khu tái định cư Thủ Thiêm thuộc TP Thủ Đức và gần 1.000 căn ở xã Vĩnh Lộc B thuộc huyện Bình Chánh.

Theo ông Khiết, chủ trương của thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trước đây cũng thống nhất chuyển quỹ nhà 3.790 căn này để bán đấu giá. Tuy nhiên, hiện nay thành phố gặp vướng mắc về thủ tục để triển khai bán đấu giá.

Gần đây, thành phố đã thẩm định giá và quyết định đấu giá trước các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và đến cuối năm 2024, khi hoàn tất các thủ tục sẽ tiến hành đấu giá 3.790 căn hộ trên.

Xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội sau tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô

Trưa 13/5, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến ĐT.741, đoạn qua xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe đầu kéo container lưu thông trên tuyến ĐT.741 theo hướng từ Bình Phước đi TPHCM. Khi tới đoạn thuộc địa bàn tổ 8 (xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú), xe đầu kéo container va chạm với xe tải đang qua đường. Cùng lúc này, chiếc xe khách đang di chuyển theo chiều ngược lại đã va chạm với hai chiếc xe kể trên tạo nên vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Sau khi va chạm, cabin chiếc xe container bốc cháy dữ dội. Người dân nhanh chóng chạy tới giải cứu các tài xế trong ba chiếc xe bị tai nạn. Trên xe khách, một số người bị thương đã được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe an toàn.

Ngày 14/5, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe đầu kéo container không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, công an vẫn đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Dương ấn định thời gian khởi công hai dự án 36.000 tỷ đồng

Ngày 12/5, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai dự án đường Vành đai 4 TPHCM và cao tốc TPHCM – Chơn Thành, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn đi qua Bình Dương dài 47,4 km với tổng mức đầu tư 18.993 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Bình Dương sẽ khởi công dự án này trong quý III/2024 (dự kiến trong tháng 7/2024). Để chuẩn bị đảm bảo các bước cho công tác khởi công, UBND huyện Bắc Tân Uyên đã chuẩn bị quỹ đất sạch.

Trong khi đó, dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành dài hơn 45km đi qua các huyện, thành phố: Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng thuộc tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng mức đầu tư trên 17.408 tỷ đồng, phương thức đầu tư PPP, loại hợp đồng BOT. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải Bình Dương đang thẩm định hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ triển khai song song quá trình lập, thẩm định hồ sơ xây lắp để đảm bảo tiến độ đề ra. Dự kiến, tỉnh Bình Dương sẽ triển khai thi công dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành trong dịp 2/9/2024.

Thông tin mới vụ ngộ độc thực phẩm hơn 50 người ở Bình Thuận

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) khiến 51 người nhập viện, sáng 16/5, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Thuận công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm cung cấp cho đoàn khách 750 người do Công ty Du lịch Viettravel tổ chức ăn tối ngày 12/5 tại nhà hàng Hồng Vinh. Kết quả kiểm nghiệm về Escherichia coli và Salmonella cho thấy, không có phát hiện bất cứ vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm từ nhà hàng trên.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 12/5, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận nhận thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra với đoàn khách do Công ty Du lịch Viettravel tổ chức đi du lịch tại Hàm Tiến, Mũi Né.

Đoàn khách của Công ty Du lịch Viettravel có 750 người, ở tại Resort Sealion, có ăn cơm tối tại Nhà hàng Hồng Vinh lúc 18h30 ngày 12/5. Đoàn khách này dùng thực đơn, gồm hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mặt quỷ nấu cà ri, mực ống nhúng giấm, lẩu hải sản, tráng miệng là nho Mỹ. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đoàn quay về Resort Sealion nghỉ ngơi. Sau đó, một nhóm du khách xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác (không rõ loại) để nhậu.

Đến sáng 13/5, một số người có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy... phải nhập viện. Ca đầu tiên nhập viện lúc 7h30 ngày 13/5 tại Trạm y tế Hàm Tiến, sau đó, các nạn nhân lần lượt vào Phòng khám Mũi Né và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tính đến 13h30 ngày 13/5, tổng số ca nhập viện là 51 người, số liệu này ít hơn 1 người so với thông báo ban đầu do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tổng hợp (do trùng tên 1 người).

Xét xử vụ tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 5 người tử vong

Ngày 16/5, TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Dương (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và bị cáo Hoàng Văn Tính về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại phiên tòa, Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tính 12 - 13 năm tù; bị cáo Lê Dương 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, trong đó, bị cáo Dương có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, đã nộp tiền bồi thường. HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào ngày 20/5.

Lao động ở một doanh nghiệp bất ngờ được tặng 400 nhẫn vàng

Công đoàn Công ty TNHH ProWell Việt Nam (tại Long Khánh, Đồng Nai) vừa tổ chức tặng 400 nhẫn vàng cho cán bộ, công nhân viên có nhiều năm đóng góp cho sự phát triển của công ty. Theo đó, có 400 lao động được nhận mỗi người một nhẫn vàng 5 phân, tổng số lượng vàng công ty trao tặng là 200 chỉ.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách chăm lo đời sống công nhân thì việc tặng quà là nhằm tri ân những cống hiến to lớn của người lao động đã gắn bó, chăm chỉ làm việc, cùng doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch sản xuất hàng năm.

Khoảng 100 công nhân tại Đồng Nai phải nhập viện trong đêm sau bữa ăn chiều

Tối 15/5, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tiếp nhận cấp cứu khoảng 100 công nhân sau khi ăn buổi chiều tại công ty.

Theo thông tin ban đầu, tất cả bệnh nhân nhập viện cấp cứu là công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom). Bệnh nhân vào viện với các triệu chứng như đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, nôn, một số người bị sốt. Có tổng cộng 91 người nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Các công nhân nhập viện cấp cứu cho biết, trong bữa ăn trưa, công ty cho công nhân ăn thịt heo (lợn) kho dưa, chả cá chiên, canh bầu, rau cải thảo luộc và bữa ăn chiều là món mì quảng gà. Thức ăn do công ty hợp đồng cung cấp suất ăn với nhà thầu từ ngoài đưa vào.