Lộ diện người đề nghị giúp vợ chồng CEO Alibaba khắc phục hậu quả 2.500 tỷ đồng

TPO - Hôm nay (8/5), TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba. Đáng lưu ý, HĐXX cho biết, có người hứa khắc phục thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện số tiền 2.500 tỷ đồng cho các bị hại.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Khoa cho biết, trong quá trình thụ lý phúc thẩm vụ án, Tòa phúc thẩm có nhận được đơn của ông Lê Viết An trình bày đã thoả thuận với vợ chồng Luyện sẽ thay mặt vợ chồng bị cáo Luyện bồi thường 2.500 tỷ đồng cho các bị hại. Bù lại, ông An yêu cầu tòa giải tỏa kê biên các bất động sản giao lại cho ông An.

HĐXX cũng cho biết, bị cáo Luyện cũng có đơn đồng ý giao toàn bộ số bất động sản tại các dự án cho ông An và ông An phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại của cả những người có mua đất, đầu tư vào Alibaba, gồm cả những người được xác định là bị hại và người liên quan vụ án.

HĐXX cũng đã làm việc với ông An và đồng ý cho ông An khắc phục thiệt hại thay cho các bị cáo trong vụ án.

Theo HĐXX, việc công nhận thoả thuận của các bên là một quan hệ dân sự nằm ngoài phạm vi của vụ án. Việc giải tỏa kê biên giao đất cho ông An cũng năm ngoài thẩm quyền của tòa. HĐXX khuyến khích những ai khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại và tòa sẽ ghi nhận vì có thể giải quyết hậu quả của vụ án một cách nhanh hơn, thay vì phát mãi, đấu giá mất nhiều thời gian.

Đáng lưu ý, HĐXX cũng cho biết ông An có văn bản gửi Tòa án nêu sẽ nộp trước 150 tỷ đồng. HĐXX đề nghị bị cáo Nguyễn Thái Luyện bàn bạc với luật sư và vợ để sớm liên hệ với ông An chốt lại về việc khắc phục thiệt hại vụ án.

HĐXX cho biết, do khối lượng hồ sơ vụ án đặc biệt lớn, để có thời gian trích lục một số tài liệu nên phiên xử tạm nghỉ. Ngày 11/5, phiên tòa làm việc trở lại.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì sau bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên vào tháng 12/2022, có 15/23 bị cáo kháng cáo. Ngoài ra có 95 người bị hại và 2 người liên quan có kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện kháng cáo cho rằng bị cáo bị án sơ thẩm tuyên tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng. Bị cáo Luyện nêu trong đơn kháng cáo rằng, trước thời điểm xét xử sơ thẩm, Công ty Alibaba vẫn có đất trả cho người mua. Luyện và công ty không gian dối thông tin cung cấp cho khách hàng…

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ của bị cáo Luyện), kháng cáo kêu oan cả 2 tội danh mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Mai.

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên vào tháng 12/2022, đã phạt tù 23 bị cáo thuộc Công ty Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong 20 bị cáo thuộc nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Nguyễn Thái Luyện được xác định cầm đầu, bị tuyên án tù chung thân; Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba, em trai Luyện) 17 năm tù; 18 bị cáo cùng tội danh với Luyện có mức án từ 10-19 năm tù…

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp mức án là 30 năm tù.

Án sơ thẩm cũng tuyên vợ chồng bị cáo Luyện, Mai bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại; Tiếp tục kê biên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt và tài sản khác để đảm bảo việc thi hành án.