Lộ diện doanh nghiệp Việt đứng sau các màn trình diễn ánh sáng bằng Drone (Drone Light Show)

Khi những chiếc máy bay không người lái bay lên bầu trời, đèn LED của chúng phát sáng và nhấp nháy tạo nên một màn hình rực rỡ, khán giả kinh ngạc theo dõi. Đây không phải là một chiến dịch quảng cáo thông thường - đó là một màn trình diễn ánh sáng bằng Drone, một cách TIÊN TIẾN và QUYẾN RŨ để một thương hiệu nổi bật và tạo ấn tượng lâu dài.

Với những ấn tượng đó, đã chứng minh rằng khi được thực hiện đúng cách, các màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái của Hidrone là một trải nghiệm đầy mê hoặc và mạnh mẽ. Đã có không ít câu hỏi về công nghệ và doanh nghiệp đứng sau các màn trình diễn này và chúng được biểu diễn như thế nào?

Vậy thì trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái là gì?

Các màn trình diễn ánh sáng của máy bay không người lái được thực hiện bởi các nhóm máy bay không người lái (drones) với đèn chiếu sáng, đồng bộ hóa, biên đạo và tự sắp xếp thành nhiều đội hình trên không khác nhau. Hầu như bất kỳ hình ảnh nào cũng có thể được tái tạo trên bầu trời bằng một chương trình máy tính biến đồ họa thành lệnh bay và truyền chúng tới drones.

Ông Trần Anh Khôi, CEO của Công ty Cổ Phần Hitek Drone chia sẻ: “Không chỉ là đơn vị đầu tiên mà cho đến tháng 4/2023, gần như Hidrone là đơn vị duy nhất đủ điều kiện xin phép để thực hiện biểu diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng dịch vụ với các đơn vị liên quan từ năm 2022. Tất cả các show diễn do chúng tôi thực hiện đều diễn ra suôn sẻ, an toàn và đem về hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho thương hiệu. Các chiến dịch quảng cáo bằng drones mà chúng tôi đã thực hiện vừa qua hầu hết đều được bình chọn là chiến dịch quảng cáo nổi bật nhất trên mạng xã hội trên toàn lãnh thổ Việt Nam.”

Làm thế nào để các chương trình Drone Light Show hoạt động?

Quá trình tạo ra một chương trình khá đơn giản. Đầu tiên, nhóm thiết kế của Hidrone tạo một dòng thời gian bảng phân cảnh hiển thị các hình ảnh và hiệu ứng mong muốn. Những giao diện này sau đó được tạo hoạt ảnh trong một phần mềm chuyên dụng để chuyển chúng thành các đường bay được đồng bộ hóa cho mỗi drone và thường là một bản nhạc nền được tạo để đi kèm với chương trình. Các chương trình hoàn chỉnh được gửi đến drones thông qua tín hiệu vô tuyến từ trạm điều khiển mặt đất do phi công điều hành. Khi phi công hài lòng rằng mọi thứ đều an toàn và sẵn sàng hoạt động, chương trình bắt đầu và drones cất cánh để vẽ bảng phân cảnh trên bầu trời.

Việc tạo ra một hệ thống có thể bay an toàn và lặp đi lặp lại đòi hỏi rất nhiều công việc kỹ thuật cao cấp. Drone và phần mềm của Hidrone được các chuyên gia điều khiển bay thiết kế dành riêng cho các buổi biểu diễn. Drone tùy chỉnh của Hidrone không có một số tính năng thường thấy trên Flycam, chúng không có máy ảnh và các tính năng nào ngoại trừ việc bay đến các tọa độ được lập trình và chiếu sáng đúng màu sắc được biên đạo.

Các buổi biểu diễn được điều khiển bởi các phi công của Hidrone được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi các học viện điều hành bay của quốc tế. Trước mỗi buổi biểu diễn, danh sách kiểm tra được sử dụng để đảm bảo mọi thứ đều theo thứ tự: máy bay không người lái hoạt động bình thường, pin đã được sạc và khu vực bay rõ ràng. Khi các kiểm tra này hoàn tất, phi công nhấn GO và máy bay không người lái cất cánh thực hiện nhiệm vụ của chúng!

Các chương trình bay không người lái có an toàn không?

Nếu được thực hiện đúng cách bởi các đội chuyên nghiệp, các buổi trình diễn bằng máy bay không người lái cực kỳ an toàn. Tại Hidrone, an toàn là ưu tiên số một trong mọi hoạt động. Dưới đây là một số biện pháp an toàn chính của Hidrone:

- Drone được chế tạo có mục đích

- Vùng bay và vùng an toàn

- Dự phòng truyền thông

- Phần mềm và công cụ phát triển chuyên biệt

- Trạm giám sát và ngắt kết nối khẩn cấp

- Tuân thủ quy định hàng không dân dụng

Ông Khôi cũng chia sẻ thêm: “Hidrone đã đi được một chặng đường dài kể từ những khởi đầu khiêm tốn cách đây vài năm. Từ việc điều khiển an toàn vài drones, ngày nay chúng tôi có thể điều khiển và triển khai hàng trăm drones cùng lúc bởi sự phát triển công nghệ trong các hệ thống trình diễn bằng drones (cả phần mềm và phần cứng). Chúng tôi tự hào và luôn có cảm xúc hãnh diện mỗi khi từng show diễn kết thúc tốt đẹp. Điều đó minh chứng rằng tinh hoa và trí tuệ của người Việt đã thực sự bắt kịp với thế giới.”

