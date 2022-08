Lộ diện 7 mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD

TPO - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong 8 tháng qua, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam đạt gần 36,3 tỷ USD (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước). Đặc biệt, đến nay đã có 7 mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ USD.

Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 8, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản ước gần 4,4 tỷ USD (tăng 32% so với tháng 8/2021), tăng 0,3% so với tháng 7/2022. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước gần 36,3 tỷ USD (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt gần 15 tỷ USD (tăng 7,4%); lâm sản chính trên 11,8 tỷ USD (tăng 6,2%); thủy sản trên 7,5 tỷ USD (tăng 35,3%)…

Đến nay, đã có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD gồm cà phê 2,8 tỷ USD, cao su trên 2 tỷ USD, gạo trên 2,3 tỷ USD, rau quả gần 2,2 tỷ USD, điều gần 2 tỷ USD, tôm gần 3 tỷ USD, sản phẩm gỗ trên 11 tỷ USD.

Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam khi đạt gần 9,6 tỷ USD (chiếm 26,4% thị phần); đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc khoảng 6,5 tỷ USD (chiếm 17,8% thị phần); và Nhật Bản đạt trên 2,7 tỷ USD; Hàn Quốc trên 1,7 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam ước trên 29,9 tỷ USD (tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Hết 8 tháng, Việt Nam xuất siêu khoảng 6,4 tỷ USD.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đàm phán mở cửa thị trường đối với các sản phẩm như nhãn xuất khẩu đi Nhật Bản; chanh leo, dừa xuất khẩu đi Mỹ, bưởi xuất khẩu sang Hàn Quốc, trái cây có múi xuất khẩu đi New Zealand. Đồng thời, Bộ tiếp tục triển khai Nghị định thư về sầu riêng và hướng dẫn tạm thời đối với chanh leo xuất khẩu sang Trung Quốc; chuẩn hóa lại các quy định liên quan đến các loại quả tươi truyền thống xuất khẩu sang Trung Quốc.