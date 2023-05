LIT - BẬT SÁNG: Cảm hứng sáng tạo giao thoa nghệ thuật cùng công nghệ

Sau thành công của triển lãm LIT – Bật sáng tại Tp. Hồ Chí Minh vào đầu tháng 4/2023, Sun Life Việt Nam tiếp tục mang sự kiện này với công chúng tại Hà Nội vào ngày 20.5.2023. Triển lãm là sự kết hợp đa hình nghệ thuật, mang đến cho người xem những trải nghiệm đa chiều, đa giác quan, từ nghệ thuật tạo sinh (Generative art), công nghệ tương tác, tác phẩm hội họa kết hợp công nghệ AI, đến các buổi trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Đến với triển lãm LIT – Bật sáng, người tham dự sẽ được trải nghiệm một không gian nghệ thuật thị giác và công nghệ trình chiếu mapping sống động. Các tác phẩm của nghệ sỹ Uot Mi, Cao Hoàng Long, Kyunri Viễn, Diego Lazy, Chòm Hõm, và nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng sẽ dẫn dắt chúng ta đắm mình vào nguồn cảm hứng soi thấu tiềm năng để bật lên tia lửa đam mê; từ đó, thổi bừng lên nguồn sáng tươi đẹp.

Tại mỗi không gian của LIT - Bật sáng, người xem sẽ cảm nhận được những khát khao, năng lượng và niềm đam mê bùng cháy trong quá trình theo đuổi của các nghệ sĩ, những người cố gắng đẩy mình lên những tầm cao mới, khám phá những điểm chạm vượt qua giới hạn, tạo ra những điều mới mẻ, biến đổi bản thân và thế giới xung quanh.

Những nghệ sỹ mang đến những tác phẩm nào tại Triển lãm LIT – Bật Sáng:

Bộ 3 nghệ sỹ lần đầu hợp tác Cao Hoàng Long, Diego Lazy, Kyunri Viễn đem đến cho công chúng 3 tác phẩm: Inward Horizon, Livin Light, Light the Way - The surreal landscape. Đây là 3 câu chuyện tưởng chừng như riêng rẽ nhưng chúng lại là 3 khía cạnh trong đời sống mà ánh sáng chạm đến đó là, ánh sáng tự nhiên, ánh sáng trong đời sống và ánh sáng trong trí tưởng tượng.

Nhóm Chòm Hõm (Jo Ngo & Chaulichi) - những nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng đem đến Triển lãm các tác phẩm chuyển động hình ảnh thực tế ảo, tạo ra trải nghiệm vô cực đầy sống động.

Uot Mi ( Phạm Thị Vinh) là một nghệ sĩ tự do với phong cách ấn tượng sẽ mang đến triển lãm một thế giới tưởng tựơng ngập tràn ánh sáng và màu sắc.

Nói về LIT – Bật sáng, Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam ông Luc Nhon Ly cho biết: “Cũng giống như cách mà Sun Life luôn coi trọng Khách hàng, với chúng tôi, con người luôn là giá trị trung tâm. Dưới mặt trời, con người thụ hưởng nguồn năng lượng của ánh sáng để vui sống, mơ mộng, yêu đời, khám phá đam mê nội tại và để rồi khao khát thực hiện hoài bão của cuộc đời. Với tinh thần đó, sự kiện triển lãm nghệ thuật thị giác mang tên LIT - Bật sángbằng các tác phẩm nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng công nghệ, Sun Life mong muốn thổi bùng lên ánh sáng ở trong tâm hồn mỗi người, để từ đó kết nối và hòa quyện, tạo nên một nguồn sáng mới, sống động hơn, tràn đầy năng lượng hơn”.

Triển lãm mở cửa tự do:

9:00 – 21:00 | Ngày 20.05.2023

Tại Tách Studio, 20 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sun Life Việt Nam là thành viên của tập đoàn Sun Life – Tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu với kinh nghiệm hoạt động trên 158 năm có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn từ Tập đoàn Sun Life (Canada). Công ty hướng đến mục đích giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh hơn. Sun Life Việt Nam là công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí, phục vụ cho cả Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Sun Life Việt Nam hiện có vốn điều lệ 16.480 tỷ đồng; hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tái bảo hiểm, đầu tư vốn, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: https://www.sunlife.com.vn