Lisa (BlackPink) diện đầm khoe eo của NTK Công Trí

TPO - Thành viên người Thái Lan của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink diện crop top của nhà thiết kế người Việt khi tham gia sự kiện tại quê nhà.

Tham dự sự kiện tại Thái Lan, Lisa (BlackPink) gây chú ý khi diện crop top hiệu ứng cánh bướm cùng quần ống rộng. Em út của nhóm nhạc nổi tiếng được khen có vòng eo thon khi diện đầm của nhà thiết kế Công Trí.

Thiết kế áo quây trễ vai làm tôn lên vóc dáng nổi bật của nữ ca sĩ từng vào danh sách Những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Chi tiết khoét sâu vòng một táo bạo giúp cô tôn lên vẻ gợi cảm.

Để tránh gặp sự cố, Lisa mặc áo quây đen bên trong nhưng không phá hỏng tổng thể. Cô còn phối dây chuyền vàng tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

Trước Lisa, thành viên Rose của BlackPink diện đầm của NTK Công Trí trong hai MV On the Ground và Gone năm 2021.

Lisa hiện là một trong những ca sĩ có lượng fan đông ở châu Á. Ngoài ca hát, cô đắt show quảng cáo và được chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho nhiều hãng trang sức, thời trang.

Thần tượng sinh năm 1997 có nhiều thành tích ấn tượng như nghệ sĩ châu Á đầu tiên sở hữu album thu về hơn 700 triệu lượt nghe trên Spotify, sao Kpop đầu tiên hút 90 triệu lượt theo dõi trên Instagram cùng giải thưởng Best Kpop (Màn trình diễn xuất sắc nhất) của VMAs.

Công Trí là nhà nhà thiết kế Việt được nhiều ngôi sao quốc tế tin tưởng, đặt may trang phục riêng xuất hiện tại các thảm đỏ, con số lên đến gần 100 người. Một số sao nổi tiếng diện đồ của Công Trí là Beyoncé, Camila Cabello, Miley Cyrus, Katy Perry... Trang phục của NTK người Việt xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn và nhận nhiều lời khen.

Trong một cuộc phỏng vấn, Công Trí nói anh rất vui khi có cơ hội hợp tác cùng nghệ sĩ nước ngoài, góp sức để quốc tế công nhận thời trang nói riêng và sản phẩm của người Việt thực hiện nói chung.