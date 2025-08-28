Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Linh Ngọc Đàm nhắc lại vụ "bánh kem" của Thiều Bảo Trâm, xuất hiện hai nhân vật mới

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Sau 4 năm chia sẻ Story về chiếc bánh kem màu xanh dương mừng tân gia của Thiều Bảo Trâm, streamer Linh Ngọc Đàm bất ngờ viết tâm thư dài xin lỗi "chị Trâm, anh H, chị HT".

Tối 27/8, netizen xôn xao trước bài chia sẻ của Linh Ngọc Đàm trên mạng xã hội Threads, đề cập câu chuyện của 4 năm trước - nhắc đến "chị Trâm" - Thiều Bảo Trâm. Thời điểm đó, Linh Ngọc Đàm bất ngờ đăng lại Story của Thiều Bảo Trâm có xuất hiện hình ảnh chiếc bánh kem màu xanh ghi dòng chữ "Be happy sister" (tạm dịch: Vui vẻ nhé chị gái). Cô cũng gửi kèm lời động viên đầy ẩn ý "Nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn" nhưng vài giờ sau dòng trạng thái đã "bốc hơi". Cùng chia sẻ khoảnh khắc này với Linh Ngọc Đàm còn có Xoài Non, Tùng Maru.

Kể từ đó, Linh Ngọc Đàm nhiều lần giải thích về câu chuyện chiếc bánh kem. Và tối 27/8, nữ streamer đã một lần kể hết về những gì đã xảy ra, với lời cam kết "nếu có người tố mình nói láo mình sẽ lên tiếng tiếp".

Trong hai trang ghi chú, Linh Ngọc Đàm cho biết cô và "chị Trâm" quen biết nhau từ đầu tháng 8/2021, do đàn chị chủ động làm quen qua tin nhắn Instagram. Đến cuối năm, Linh Ngọc Đàm được "chị Trâm" mời sang ăn tân gia, chiếc bánh kem màu xanh dương là do Tùng Maru mua - thông tin này Tùng Maru từng xác nhận trước đó.

cover-60.jpg
Drama chiếc bánh kem nổ ra vào năm 2021 một lần nữa được nhắc lại.

Đáng chú ý, Linh Ngọc Đàm bất ngờ hé lộ tình tiết mới, có nhắc đến hai nhân vật là "anh T", "chị HT": "Bọn mình được xem thư tình, tin nhắn riêng của anh T và chị HT, tin nhắn của chị nhân viên C. nhắn hỏi Trâm vì tưởng đôi hoa tai mới được đặt là tặng cho chị ấy, cuộc gọi của trợ lý công ty trên set quay MV... và lời khẳng định của Trâm. Tất cả những thông tin mà Trâm đưa ra vẫn còn trong tin nhắn nhóm 4 người".

Linh Ngọc Đàm bộc bạch, bản thân cảm thấy hối hận sau hành động đăng Story năm xưa, "xen vào việc chẳng phải của mình, một việc mình chỉ được xem từ một phía". Theo chia sẻ từ nữ streamer, "chị Trâm" nói rằng sẽ tung bằng chứng công khai câu chuyện đã kể nhưng lại "quay xe" - giữ im lặng - vì công ty quản lý không cho phép. Sau lần đó, Linh Ngọc Đàm và "chị Trâm" không còn gặp nhau nhiều.

540095701-17891443371319368-6425650592157913186-n.jpg

Nhân đây, Linh Ngọc Đàm gửi lời xin lỗi đến "anh T", "chị HT" và sẵn sàng "gánh hậu quả" vì đã tự ý "phán xét" khiến họ bị tổn thương, bị dư luận tấn công: "Mình có lỗi với anh T và chị HT. Lúc đó mình thật sự đã thiếu tỉnh táo, và vì mình giận anh T, giận 1 người mình đã ngưỡng mộ và ủng hộ nhiều quá đến mức mình tự cho bản thân cái quyền phán xét đúng sai. Mình chân thành xin lỗi". Linh Ngọc Đàm cũng nhận lỗi với "chị Trâm" nhưng cho biết cô không thể chịu đựng thêm nên quyết định lên tiếng.

Linh Ngọc Đàm khẳng định những lời vừa nói là sự thật và sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai, trong vai trò nhân chứng. Nếu cô nói sai hay bịa đặt, người trong cuộc có thể kiện ra tòa, còn các tin nhắn cô sẽ không đăng tải.

Bài chia sẻ của Linh Ngọc Đàm hiện đang trở thành tâm điểm chú ý, được netizen bàn tán theo nhiều chiều hướng khác nhau. Bởi lẽ, nhiều năm nay mối quan hệ giữa Thiều Bảo Trâm - "anh T" - "chị HT" vẫn là một "ẩn số" khi người trong cuộc chọn cách im lặng giữa "bão drama".

cover-59.jpg
Linh Ngọc Đàm tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện vào 4 năm trước. Song, sau khi xâu chuỗi, các "thám tử mạng" chỉ ra mốc thời gian tháng 8/2021 cô quen biết Thiều Bảo Trâm không nhất quán, (hoặc có thể do cô nhầm lẫn năm 2020) bởi Story chiếc bánh kem được chia sẻ vào 20/1/2021.
1464.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Linh Ngọc Đàm #Thiều Bảo Trâm #thiều bảo trâm linh ngọc đàm #linh ngọc đàm thiều bảo trâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục