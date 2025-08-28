Linh Ngọc Đàm nhắc lại vụ "bánh kem" của Thiều Bảo Trâm, xuất hiện hai nhân vật mới

Tối 27/8, netizen xôn xao trước bài chia sẻ của Linh Ngọc Đàm trên mạng xã hội Threads, đề cập câu chuyện của 4 năm trước - nhắc đến "chị Trâm" - Thiều Bảo Trâm. Thời điểm đó, Linh Ngọc Đàm bất ngờ đăng lại Story của Thiều Bảo Trâm có xuất hiện hình ảnh chiếc bánh kem màu xanh ghi dòng chữ "Be happy sister" (tạm dịch: Vui vẻ nhé chị gái). Cô cũng gửi kèm lời động viên đầy ẩn ý "Nghiệp sẽ quật đứa nào làm chị buồn" nhưng vài giờ sau dòng trạng thái đã "bốc hơi". Cùng chia sẻ khoảnh khắc này với Linh Ngọc Đàm còn có Xoài Non, Tùng Maru.



Kể từ đó, Linh Ngọc Đàm nhiều lần giải thích về câu chuyện chiếc bánh kem. Và tối 27/8, nữ streamer đã một lần kể hết về những gì đã xảy ra, với lời cam kết "nếu có người tố mình nói láo mình sẽ lên tiếng tiếp".

Trong hai trang ghi chú, Linh Ngọc Đàm cho biết cô và "chị Trâm" quen biết nhau từ đầu tháng 8/2021, do đàn chị chủ động làm quen qua tin nhắn Instagram. Đến cuối năm, Linh Ngọc Đàm được "chị Trâm" mời sang ăn tân gia, chiếc bánh kem màu xanh dương là do Tùng Maru mua - thông tin này Tùng Maru từng xác nhận trước đó.

Drama chiếc bánh kem nổ ra vào năm 2021 một lần nữa được nhắc lại.

Đáng chú ý, Linh Ngọc Đàm bất ngờ hé lộ tình tiết mới, có nhắc đến hai nhân vật là "anh T", "chị HT": "Bọn mình được xem thư tình, tin nhắn riêng của anh T và chị HT, tin nhắn của chị nhân viên C. nhắn hỏi Trâm vì tưởng đôi hoa tai mới được đặt là tặng cho chị ấy, cuộc gọi của trợ lý công ty trên set quay MV... và lời khẳng định của Trâm. Tất cả những thông tin mà Trâm đưa ra vẫn còn trong tin nhắn nhóm 4 người".

Linh Ngọc Đàm bộc bạch, bản thân cảm thấy hối hận sau hành động đăng Story năm xưa, "xen vào việc chẳng phải của mình, một việc mình chỉ được xem từ một phía". Theo chia sẻ từ nữ streamer, "chị Trâm" nói rằng sẽ tung bằng chứng công khai câu chuyện đã kể nhưng lại "quay xe" - giữ im lặng - vì công ty quản lý không cho phép. Sau lần đó, Linh Ngọc Đàm và "chị Trâm" không còn gặp nhau nhiều.

Nhân đây, Linh Ngọc Đàm gửi lời xin lỗi đến "anh T", "chị HT" và sẵn sàng "gánh hậu quả" vì đã tự ý "phán xét" khiến họ bị tổn thương, bị dư luận tấn công: "Mình có lỗi với anh T và chị HT. Lúc đó mình thật sự đã thiếu tỉnh táo, và vì mình giận anh T, giận 1 người mình đã ngưỡng mộ và ủng hộ nhiều quá đến mức mình tự cho bản thân cái quyền phán xét đúng sai. Mình chân thành xin lỗi". Linh Ngọc Đàm cũng nhận lỗi với "chị Trâm" nhưng cho biết cô không thể chịu đựng thêm nên quyết định lên tiếng.

Linh Ngọc Đàm khẳng định những lời vừa nói là sự thật và sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai, trong vai trò nhân chứng. Nếu cô nói sai hay bịa đặt, người trong cuộc có thể kiện ra tòa, còn các tin nhắn cô sẽ không đăng tải.

Bài chia sẻ của Linh Ngọc Đàm hiện đang trở thành tâm điểm chú ý, được netizen bàn tán theo nhiều chiều hướng khác nhau. Bởi lẽ, nhiều năm nay mối quan hệ giữa Thiều Bảo Trâm - "anh T" - "chị HT" vẫn là một "ẩn số" khi người trong cuộc chọn cách im lặng giữa "bão drama".