Linh hoạt vốn vay mua nhà ở thực, căn hộ chung cư 'lên ngôi'

TP Hồ Chí Minh vừa công bố sẽ hạn chế cho vay bất động sản cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng nhưng thực hiện chính sách linh hoạt đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở. Các chuyên gia cho rằng động thái này sẽ kích thích người mua nhà để ở thực, phân khúc căn hộ chất lượng, tiện ích, đủ điều kiện pháp lý sẽ “lên ngôi”.

Chung cư “chất lượng thực, giá trị thực” được ưa chuộng

Thị trường căn hộ chung cư TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy, phân khúc nhà ở thực, các dự án chung cư giá hợp lý, ở trung tâm các khu vực đang phát triển và được hưởng lợi từ các dự án siêu hạ tầng được tìm mua ngày một tăng cao.

Số liệu từ Batdongsan.com.vn trong tháng 2/2022 ghi nhận loại hình chung cư tại TP HCM có lượt tìm kiếm tăng mạnh 36% so với tháng 1, vượt xa lượt quan tâm của loại hình nhà riêng và đất nền. Mặt bằng giá bán căn hộ tăng 3-4% so với quý trước và gần 10% so với cùng kỳ, giá thuê cũng tăng từ 4-7%, theo số liệu của Bộ Xây dựng.

“Nhiều người khuyên tôi mang tiền đi mua đất nền ở Củ Chi, Bình Chánh, đón đầu quy hoạch nhưng khảo sát kỹ thị trường, tôi thấy khá là rủi ro vì chủ yếu mọi người mua đầu cơ, lướt sóng, giá ảo nên cuối cùng tôi vẫn chọn đầu tư căn hộ chung cư vì những dự án tốt, chủ đầu tư uy tín, mua được giai đoạn đầu, được giá tốt, chính sách nhiều ưu đãi, thì vẫn có lời và an toàn hơn những phân khúc đang sốt giá mỗi ngày”, cô Huỳnh Lê Bảo Ngọc, một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp chia sẻ.

Cũng lựa chọn mua chung cư, anh Võ Tấn Phát ở TP Thủ Đức cho biết, giá đất nền ở các khu vực vùng ven Thủ Đức, hạ tầng chưa hoàn thiện, đã tăng tới 40% so với 1 năm trước đây trong khi căn hộ chung cư tại khu vực trung tâm, kết nối hạ tầng đồng bộ, có trường học, siêu thị, công viên, vui chơi, giải trí đầy đủ…thì vẫn còn tiềm năng tăng giá cũng như phù hợp để an cư.

“Tôi đang chờ dự án Fiato Premier ở mặt tiền đường Tô Ngọc Vân mở bán vì các căn hộ tại dự án này được đầu tư cao cấp, nằm trong khu đô thị xanh Thang Long Home – Hưng Phú, có công viên rộng lớn và hồ điều tiết. Căn hai phòng ngủ ở đây giá chỉ từ 3 tỷ đồng, mức giá này hầu như không còn nữa ở khu vực trung tâm, đất nền thì càng không thể mua được với giá dưới 150 triệu đồng/ m2 ở cùng vị trí”, anh Phát nhận định.

Theo anh Nguyễn Duy Hà, đại diện một sàn bán hàng tại TP Thủ Đức: “Nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn phân khúc căn hộ chung cư vì đây là kênh đầu tư an toàn, suất đầu tư ban đầu thấp, nộp tiền theo tiến độ, tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ cao. Việc TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở của người dân sẽ là đòn bẩy tài chính kích thích người có nhu cầu mua nhà ở thực”.

“Chỉ riêng các khu vực đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư như TP Thủ Đức, khoảng hai tuần trở lại đây, lượng khách hàng quan tâm tới sản phẩm căn hộ chung cư chất lượng tốt, giá hợp lý, chuẩn bị ra mắt thị trường, vị trí trung tâm, tiện ích vượt trội, chủ đầu tư uy tín tăng đột biến”, anh Hà “tiết lộ”.

Fiato Premier – tâm điểm đầu tư mới

Toạ lạc ở vị trí kim cương, mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức) sôi động, liền kề vành đai 2, đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến Metro Bến Thành- Suối Tiên, Fiato Premier được kỳ vọng là tâm điểm đầu tư mới của khu Đông Sài Gòn- khu vực được kỳ vọng sẽ là Seoul, Thượng Hải thu nhỏ của nền kinh tế phía Nam.

Trên tổng diện tích 16.592 m2, dự án bao gồm 2 phân khu với 4 tháp cao 15 tầng mang tên Avita, Benito, Cosy và Dream, cung cấp ra thị trường hơn 400 căn hộ với 3 dòng sản phẩm: căn hộ hạng sang (từ 2 phòng ngủ trở lên), duplex và penthouse tầm nhìn panorama triệu view. Mỗi căn hộ Fiato Premier đều được thiết kế thông minh, đối lưu không khí, tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời tràn vào không gian sống. Đặc biệt, căn hộ có nhiều ban công giúp gia chủ có thể đón trọn tầm nhìn hướng ra mảng xanh nội khu từ phòng khách hoặc phòng ngủ.

Fiato Premier có hệ tiện ích hiện đại được phân bổ từ mặt đất cho đến tầng 4 với hệ thống cây xanh đa lớp như ốc đảo xanh trên không với hồ bơi vô cực, vườn thiền, yoga, BBQ, khu vui chơi trẻ em, thể thao ngoài trời. Tầng khối đế của dự án được quy hoạch thành tuyến phố mua sắm hiện đại, quy tụ những thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực nhà hàng, café, cửa hàng tiện lợi, shop thời trang…Toàn bộ nội khu dự án được ứng dụng “smart building”: bãi đỗ xe thông minh, công nghệ camera đa lớp, hệ thống cảnh báo PCCC thông minh xác định vị trí hỏa hoạn.

Nằm giữa khu đô thị Thang Long Home – Hưng Phú, nơi có hệ sinh thái đa tầng xanh với công viên rộng lớn và hồ điều hoà, từ Fiato Premier dễ dàng kết nối với các tiện ích liên kết vùng như TTTM Vincom, bệnh viện Hạnh Phúc, sân bay Tân Sơn Nhất, Giga Mall và các quận nội đô TP HCM. Vị trí đắt giá này giúp các sản phẩm tại Fiato Premier nhận được sự yêu thích của người mua, nhất là các gia đình trẻ, tầng lớp trí thức, đã, đang và sẽ tìm kiếm cơ hội mới ở thành phố năng động, sáng tạo, được đầu tư để trở thành nền kinh tế thứ 3 của cả nước.

Với triết lý phát triển bất động sản xanh, đem tới những giá trị thực cho người mua, người ở thực, Fiato Premier được đầu tư hệ giá trị sống vượt trội, cộng đồng dân cư trí thức cao, không gian sống thông minh, một điểm chạm, đa tiện ích trong khi giá bán dự kiến ở mức phù hợp, thậm chí thấp so với sản phẩm cùng phân khúc, cùng khu vực. Mức giá này sẽ còn tăng nhiều trong tương lai, khi TP Thủ Đức phát triển thành trung tâm kinh tế của cả nước, đón dòng lao động chất lượng cao nhập cư lên tới hàng vạn người mỗi năm.

Đặc biệt, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm, Thang Long Real Group được biết đến là nhà phát triển dự án giàu kinh nghiệm trên thị trường, năng lực tài chính lành mạnh, chắc chắn không bị ảnh hưởng kể cả khi tín dụng bất động sản bị siết chặt. Các dự án thấp tầng như Thang Long Home- Hiệp Phước, Thang Long Home – Hưng Phú, KĐT mới Đông Tăng Long…của chủ đầu tư này đều nổi bật ở pháp lý đảm bảo, đầy đủ sổ hồng cho cư dân, giá trị đầu vượt trội, có dự án (Thang Long Home- Hưng Phú) tăng tới 300% khi cư dân về sinh sống…

Hiện, dự án Fiato Premier đang được sự quan tâm nhiều nhất của khách hàng trong bối cảnh nguồn cung căn hộ chất lượng cao ngày càng khan hiếm. Chủ đầu tư cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, đem tới nhiều lợi ích tăng thêm cho người mua.