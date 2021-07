Liều lĩnh xông vào khu vực phong tỏa, chém người để đòi lại thú cưng

TPO - Đi qua nhiều tỉnh thành có dịch nhưng khai báo không trung thực và bỏ đi khi chưa có kết quả xét nghiệm, một tài xế xe tải đã lây bệnh cho một người ở khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, khiến khu công nghiệp này phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk nêu nhiều lý do chậm báo cáo kết quả thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nguyên nhân cán bộ nghiệp vụ chưa chuyên sâu, chưa có trình độ hiểu biết sâu về nội dung thanh tra…

TPO - Hai đường dây cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng do các đối tượng ở Huế và Quảng Nam cầm đầu vừa bị công an các địa phương này triệt phá.

TPO - Ngày 7/7, Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi đạp cổng, xông vào khu cách ly, tấn công một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại đây khi bị nhắc nhở.