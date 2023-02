LienVietPostBank chi trả 2,4 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn và tham gia Bảo hiểm Tín dụng An khang

Ngày 16/01/2023, đại diện Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank Chi nhánh Phú Yên cho biết, đơn vị vừa tiến hành lễ chi trả bồi thường cho gia đình khách hàng vay vốn và tham gia bảo hiểm Tín dụng An khang với 100% giá trị khoản vay, tương đương 2,4 tỷ đồng.

Bảo hiểm được thiết kế riêng cho khách hàng vay vốn

Trước những thách thức không ngừng biến đổi, bảo vệ tài chính cũng quan trọng như bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của mỗi người. Nắm bắt được tâm lý này, LienVietPostBank và Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành mang đến sản phẩm Bảo hiểm Tín dụng An khang được thiết kế riêng cho khách hàng vay vốn có tài sản đảm bảo với nhiều quyền lợi ưu việt. Theo đó, khi tham gia Bảo hiểm Tín dụng An khang khách hàng không chỉ được bảo vệ tài chính khi rủi ro không may xảy ra với sinh mạng, sức khỏe của mình mà còn được hưởng trợ cấp nằm viện khi gặp tai nạn.

Ngoài ra, Bảo hiểm Tín dụng An khang giúp bảo vệ toàn vẹn tài sản của người vay vốn, hỗ trợ tài chính cho thân nhân khách hàng để gia đình có thể tiếp tục cuộc sống và xóa bỏ áp lực với nghĩa vụ trả nợ ngân hàng khi rủi ro ập đến.

Có mặt kịp thời và hỗ trợ nhanh chóng

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng khi tham gia Bảo hiểm Tín dụng An khang, LienVietPostBank luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc và khó khăn, nhất là vấn đề bảo hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người vay.

Điển hình là trường hợp của khách hàng Phan Thị Tuyết Hạt vừa được phía LienVietPostBank Chi nhánh Phú Yên chi trả quyền lợi Bảo hiểm Tín dụng An khang với 100% giá trị khoản vay. Được biết, chị Tuyết Hạt là khách hàng vay vốn tại LienVietPostbank Chi nhánh Phú Yên để sử dụng cho phương án sản xuất kinh doanh. Trong quá trình vay vốn, khách hàng quan tâm đến sản phẩm Bảo hiểm Tín dụng An khang nên đã tự nguyện tham gia với mức trách nhiệm phù hợp với số tiền vay vốn. Tuy nhiên, trong thời gian tham gia bảo hiểm chị Tuyết Hạt không may qua đời vì bệnh ung thư.

Tiếp nhận được thông tin trên, đại diện LienVietPostBank Chi nhánh Phú Yên đã kịp thời đến thăm hỏi, đồng thời phối hợp với Công ty bảo hiểm Xuân thành để thực hiện các thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Ngày 16/01/2023, Lễ chi trả bồi thường cho gia đình chị Tuyết Hạt được Chi nhánh tổ chức. Tổng số tiền được chi trả là 2,4 tỷ đồng giúp gia đình khách hàng hàng không phải lo lắng về việc trả nợ cho Ngân hàng cũng như bảo vệ tài sản của gia đình để có thể tiếp tục làm ăn, sinh sống.

Tại buổi lễ chi trả bồi thường, con trai chị Tuyết Hạt chia sẻ:

“Khi vay vốn tại LienVietPostBank, gia đình được cán bộ ngân hàng tư vấn mua bảo hiểm cho khoản vay với mức phí nhỏ nhưng có thể hỗ trợ gia đình khi xảy ra rủi ro, đặc biệt khi mẹ là trụ cột chính trong gia đình. Thực sự không may, mẹ ra đi quá đột ngột nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn và gánh nặng kinh tế trong thời gian này, nhờ có bảo hiểm hỗ trợ gia đình giảm được áp lực trả nợ vay và bảo vệ được tài sản là căn nhà đang ở. Gia đình thực sự rất cảm ơn LienVietPostBank và CTBH Xuân Thành đã hết sức giúp đỡ và hỗ trợ cho gia đình!”

Trong quá trình triển khai bảo hiểm Tín dụng An Khang, phương châm của mỗi CBNV LienVietPostBank Chi nhánh Phú Yên là luôn nắm vững sản phẩm, quyền lợi khách hàng để tư vấn những gói bảo hiểm phù hợp theo nhu cầu, tình trạng sức khỏe và tài chính của khách hàng. Ngoài ra, với ý nghĩa nhân văn sản phẩm Tín dụng An Khang còn là “lá chắn vững chắc” không chỉ bảo vệ khoản vay, tài sản đảm bảo tại Ngân hàng mà còn góp phần nâng cao sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại LienVietPostBank.