Liên Minh Kinh Doanh Fansipan ra mắt chương trình truyền hình thực tế

Vừa qua 13/03/2022, Liên Minh Kinh Doanh Fansipan phối hợp cùng đơn vị Vadiha Media ghi hình số đầu tiên trong chương trình truyền hình thực tế cùng tên “Liên Minh Kinh Doanh”. Với sự tham gia của 6 đối tác chiến lược của Liên Minh Kinh Doanh Fansipan trong tập 1: Liên Minh Ẩm Thực.

Liên Minh Kinh Doanh là một chương trình khác biệt và cực kỳ sáng tạo, mỗi tập đều mang đến những màu sắc khác nhau

Ban biên tập sẽ lựa chọn những doanh nghiệp có cùng ngành nghề hoặc có thể liên minh chiến lược cả bài toán truyền thông lẫn bài toán kinh tế. Nhằm mục đích đưa các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp đến với công chúng bằng một giải pháp truyền thông sáng tạo, đổi mới và mang tính xu hướng.

Trong tập đầu tiên mang tên Liên Minh Ẩm Thực, 6 thương hiệu thích hợp đã cùng liên kết với nhau để tạo ra một sự kiện thưởng thức ẩm thực, có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp chủ yếu thuộc ngành F&B. Sự kiện không chỉ giúp nâng tầm và liên kết toàn diện 6 thương hiệu trong chương trình và ngoài thực tế, mà còn lan tỏa giá trị to lớn này đến với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đó cũng chính là giá trị của Liên Minh Kinh Doanh.

6 đối tác xuất hiện trong tập 1: Liên Minh Ẩm Thực

An Sơn Lâm – CEO Thuyền Buồm Đông Dương

Đối tác An Sơn Lâm – CEO của thương hiệu Thuyền Buồm Đông Dương, một trong những người góp phần tạo nên nét văn hóa độc đáo du lịch sang trọng trên sông Sài Gòn từ 20 năm trở về trước. Tập 1 Liên Minh Ẩm Thực đã được ghi hình tại 1 trong những con tàu thuộc sở hữu của Thuyền Buồm Đông Dương đó là tàu Hòn Ngọc Viễn Đông.

Lý Tú Anh – CEO Siêu Phát

Là thế hệ thứ 3 tiếp nối thương hiệu gia truyền, đối tác Lý Tú Anh – CEO của thương hiệu Siêu Phát mang đến các sản phẩm nem nướng chất lượng cao. Đồng thời, nem nướng Siêu Phát còn mang giá trị bản sắc dân tộc chứa đựng trong sản phẩm đến thực khách quốc tế thông qua việc xuất khẩu. Với công thức nem nướng đặc trưng và nước chấm gia truyền, Siêu Phát đã làm hài lòng tất cả thực khách tham dự sự kiện thưởng thức ẩm thực.

Vũ Hữu Biên – CEO Thực Phẩm Chay Hải Biên

Đối tác Vũ Hữu Biên – CEO Thực Phẩm Chay Hải Biên đã tạo nên thương hiệu uy tín và sản phẩm chất lượng cao, cung cấp toàn quốc. Mong muốn mang đến giá trị dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Anh Vũ Hữu Biên luôn nỗ lực để học hỏi, cải tiến công thức để cho ra đời những sản phẩm chay ngon miệng và nói không với chất bảo quản. Trong sự kiện thưởng thức ẩm thực, Vũ Hữu Biên đã tự mình chế biến các món chay gửi đến quý thực khách. Qua đó cũng nhận được những phản hồi tích cực.

Đối tác Hoàng Thu Hiền – CEO Thuhienco

Đối tác Hoàng Thu Hiền – CEO công ty TNHH đầu tư và XNK Thu Hiên (Thuhienco), có thương hiệu gần 20 năm. Thuhienco cung cấp và phân phối đa dạng các mặt hàng sản phẩm được chế biến từ rong biển, tàu phớ, rau câu,…đến các đại lý bán lẻ, nhà hàng và hệ thống siêu thị. Theo nhận xét của thực khách tại sự kiện, các món ăn được chế biến từ rong biển của Thuhienco vừa giữ được hương vị nguyên bản của Hàn Quốc mà còn rất phù hợp với khẩu vị người Việt Nam.

Phạm Thị Ngọc Hiếu – Tổng giám đốc Roynes

Đối tác Phạm Thị Ngọc Hiếu – Tổng giám đốc Roynes đã từng có thời gian du học Nhật Bản và tìm hiểu về lối sống khỏe, sống lâu từ người Nhật trong 10 năm. Thấu hiểu được người tiêu dùng, Roynes không chỉ phân phối đa dạng sản phẩm tốt cho sức khoẻ được làm từ yến thượng hạng mà còn là món quà gửi gắm tình yêu thương. Roynes định vị trở thành một thương hiệu quốc gia cung cấp các chế phẩm thượng hạng từ yến dành cho phân khúc người dùng cao cấp.

Nguyễn Thị Thùy Hoa – CEO Hi Fine Fashion

Là một doanh nhân thành đạt và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với nhiều đối tác nước ngoài. Đối tác Nguyễn Thị Thùy Hoa – CEO Hi Fine Fashion, đây là thương hiệu thời trang xuất khẩu đến các thị trường quốc tế. Đến với “Liên Minh Ẩm Thực” Hi Fine Fashion mang đến bộ sưu tập các trang phục được thiết kế với 4 phong cách: Cut out, Thể thao, Nữ tính và Dạ tiệc. Các người mẫu chuyên nghiệp trong bộ trang phục của Hi Fine Fashion đã có màn trình diễn kết hợp giữa thời trang và ẩm thực hết sức đặc sắc và sáng tạo.

Tập đầu tiên Liên Minh Ẩm Thực Phối hợp với đơn vị truyền thông Vadiha Media tổ chức, phát sóng trên kênh Youtube của Vadiha Media vào 20h00 ngày 20/03/2022. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón xem. Lịch phát sóng của chương trình sẽ được cập nhật thường xuyên trên fanpage Liên Minh Kinh Doanh.

Thông tin về chương trình, liên hệ:

Hotline: 0789 92 81 81

Website: https://lienminhkinhdoanh.vn