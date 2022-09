Tối 19/8, tại Khu tập thể công nhân Cao Xanh - Công ty Than Hòn Gai, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức chương trình Liên hoan Tiếng hát thợ mỏ vùng Hạ Long năm 2022.

Tới dự, động viên các thợ mỏ có các đồng chí: Lê Thanh Xuân, Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Bùi Văn Ngợi, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh; Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên TKV; Hoàng Việt Phương, Phó Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh; Bùi Khắc Thất, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Than Hòn Gai, cùng các đồng chí đại biểu lãnh đạo các công ty, đơn vị vùng Hạ Long, lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai và đông đảo cán bộ, công nhân lao động các đơn vị và công nhân lao động tại Khu tập thể công nhân Cao Xanh - Than Hòn Gai…

Tiếp nối thành công của Chương trình Liên hoan Tiếng hát Thợ mỏ năm 2022 do Công đoàn TKV tổ chức tại các vùng Uông Bí - Đông Triều, Cẩm Phả, Tây Bắc, chương trình Liên hoan Tiếng hát Thợ mỏ năm 2022 vùng Hạ Long được tổ chức với sự tham gia của 13 Công đoàn cở sở trong vùng do Công đoàn Công ty Than Hòn Gai đăng cai.