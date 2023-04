Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá châu Âu cuối tuần này: Một loạt ‘đại chiến’

TPO - Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá châu Âu cuối tuần này, 1 và 2/4. Có một loạt “đại chiến” diễn ra trên sân cỏ châu Âu, bao gồm Man City vs Liverpool, Bayern vs Dortmund và Inter vs Fiorentina.

Hướng về Etihad Trận đấu hấp dẫn dịp cuối tuần này là màn so tài giữa Man City và Liverpool tại sân Etihad, thuộc vòng 29 Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch mùa này. Man City đang kém Arsenal 8 điểm và không được phép sảy chân thêm. Ngay cả khi còn 1 trận chưa đấu, Man City vẫn buộc phải thắng Liverpool nếu không muốn mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Lúc này, áp lực đang đổ dồn về đội bóng của Pep Guardiola, đặc biệt khi họ phải ra sân trước. Trong khi đó, Arsenal được tiếp đón Leeds trên sân nhà và gần như sẽ giành trọn 3 điểm. Pháo thủ đã thắng 6 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và không có dấu hiệu dừng lại. Ở các trận đấu khác, cuộc đua tốp 4 cũng hứa hẹn hấp dẫn với trận "chung kết" giữa Newcastle và Liverpool. Tottenham sẽ ra sân muộn nhất vòng này, gặp Everton trên sân khách. Đây là trận đấu ảnh hưởng đến cả cuộc đua trụ hạng. Chung kết Bundesliga Ở các giải đấu khác, tâm điểm là trận "chung kết" Bundesliga giữa Bayern và Dortmund. Sau 25 vòng đấu, Dortmund đã vượt lên dẫn đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn Bayern. Họ sẽ sáng cửa lật đổ sự thống trị của "Hùm xám" nếu giành chiến thắng trong trận đấu 6 điểm này. Ngoài ra, màn so tài giữa Bayern và Dortmund còn đặc biệt được chú ý bởi lẽ đây là trận ra mắt của HLV Thomas Tuchel. Ở Italia, Inter sẽ có trận đấu với đối thủ khó chịu Fiorentina. Nếu Inter không thể giành chiến thắng, Napoli sẽ tiến thêm một bước dài đến chức vô địch mùa này.