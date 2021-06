Lịch trình di chuyển dày đặc của ca mắc COVID-19 phát hiện ở bệnh viện Đà Nẵng

TPO - Ngày 30/6, Công an TP Hà Nội đã có Văn bản hoả tốc 4829 gửi Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06); công an các quận, huyện thị xã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã từ ngày 1/7…