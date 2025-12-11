Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Lịch trình các "nàng thơ" cuối năm: Chụp ảnh áo dài ở Hồ Gươm, chill hoa cỏ ở công viên

Sam

HHTO - Năm nay, giới trẻ có xu hướng tìm đến cảm giác mới hoặc thư giãn, chữa lành ở những địa điểm quen thay vì khám phá một quán cà phê hay góc check-in mới. Hồ Gươm đặc biệt bận rộn nửa cuối năm mỗi khi dãy hoa "đổi màu".

Các "nàng thơ" "bao vây" hồ Gươm

Kể từ khi Hà Nội se lạnh, dãy hoa dọc Hồ Gươm đã đón hàng trăm "nàng thơ" mỗi cuối tuần đến dạo chơi, sẵn "bắn" vài bộ hình. Đợt viral đầu tiên là nhờ loạt hoa cẩm tú cầu, sau đó là hoa cúc nhiều màu và hiện tại, đợt hoa sao nhái vàng vừa được trồng đã khoác lên nơi này một diện mạo mới. Góc chụp hot nhất là bắt góc từ ghế hướng vào bồn hoa hoặc chếch góc ra Tháp Rùa.

anh-11.jpg
ho-guom.jpg
Ảnh: Threads kartychang_, Threads @huongmaiphm
ho-guom-1.jpg
Ảnh: Đức Nguyễn/ TPO

Nếu ai đó đang bận "chạy deadline" cho bộ ảnh Giáng sinh thì ở hồ Gươm đã tấp nập "nàng thơ" chụp hình áo dài chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026. Khung cảnh "1 mét vuông 3 nàng thơ" đã quay trở lại từ những ngày cuối tuần của đầu tháng 12. Thời điểm chụp đẹp nhất là buổi sáng trước 10h hoặc sau 15h ngày có nắng. Hiện tại,

thuyshg.jpg
471718914-1240068830425757-7501275036055674178-n.jpg
Ảnh: Threads @thuys.hg, @p.thao_95

Chill giữa thiên nhiên trong công viên

Nếu Hồ Gươm nổi lên là chiếc background xinh để chụp ảnh thì "công viên tour" rộ lên từ những chiếc reels, video ngắn bắt gọn một khoảnh khắc nhỏ lá rơi hay nắng xuyên qua tán cây. Giữa hoa tươi, cỏ xanh, bạn "ngã" đâu cũng có một góc chill thật thơ để đọc sách, nghe nhạc, đi dạo hay quay một clip ootd (outfit of the day - trang phục hôm nay)...

screenshot-883.png
Ảnh: @hhhhhhaaaaaannnnhhhh
582213722-17905359972277113-2045827611189846519-n.jpg
Ảnh: Threads @totto_outfit

Công viên Thống Nhất đang là tọa độ hot nhất vì diện tích rộng, nhiều cảnh quan như đường ray, vườn hoa sao nhái nhiều màu đang nở rực rỡ và đặc biệt góc nhìn ra tháp truyền hình khiến khung hình tưởng như đang ở giữa Tokyo (Nhật Bản). Công viên này cũng có nhiều hoạt động vui chơi diễn ra mỗi ngày, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ có hội sách, triển lãm...

Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thể Giao ở bên cạnh công viên Thống Nhất cũng là "thiên đường" các quán cà phê đủ phong cách, thuận tiện cho những ai muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi nếu ngại nắng gió sau khi la cà.

Video: TikTok @phuongtali_2709
bach-thao-2.jpg
bach-thao-1.jpg
Ảnh: Threads @fong.rongchoi

Vườn Bách Thảo cũng là địa điểm hot của "hội yêu công viên", tìm đến để dạo chơi, picnic. Công viên Yên Sở khá xa trung tâm nhưng vẫn được nhiều bạn trẻ tìm đến để nghỉ ngơi sau khi check-in ở một vài gốc hot như vòng quay ngựa gỗ, hàng rào hay tại phim trường gần đó.

cover-1471.jpg
Sam
#Hồ Gươm #check in Hà Nội #Công viên Thống Nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục