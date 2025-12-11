Lịch trình các "nàng thơ" cuối năm: Chụp ảnh áo dài ở Hồ Gươm, chill hoa cỏ ở công viên

HHTO - Năm nay, giới trẻ có xu hướng tìm đến cảm giác mới hoặc thư giãn, chữa lành ở những địa điểm quen thay vì khám phá một quán cà phê hay góc check-in mới. Hồ Gươm đặc biệt bận rộn nửa cuối năm mỗi khi dãy hoa "đổi màu".

Các "nàng thơ" "bao vây" hồ Gươm

Kể từ khi Hà Nội se lạnh, dãy hoa dọc Hồ Gươm đã đón hàng trăm "nàng thơ" mỗi cuối tuần đến dạo chơi, sẵn "bắn" vài bộ hình. Đợt viral đầu tiên là nhờ loạt hoa cẩm tú cầu, sau đó là hoa cúc nhiều màu và hiện tại, đợt hoa sao nhái vàng vừa được trồng đã khoác lên nơi này một diện mạo mới. Góc chụp hot nhất là bắt góc từ ghế hướng vào bồn hoa hoặc chếch góc ra Tháp Rùa.

Ảnh: Threads kartychang_, Threads @huongmaiphm

Ảnh: Đức Nguyễn/ TPO

Nếu ai đó đang bận "chạy deadline" cho bộ ảnh Giáng sinh thì ở hồ Gươm đã tấp nập "nàng thơ" chụp hình áo dài chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026. Khung cảnh "1 mét vuông 3 nàng thơ" đã quay trở lại từ những ngày cuối tuần của đầu tháng 12. Thời điểm chụp đẹp nhất là buổi sáng trước 10h hoặc sau 15h ngày có nắng. Hiện tại,

Ảnh: Threads @thuys.hg, @p.thao_95

Chill giữa thiên nhiên trong công viên

Nếu Hồ Gươm nổi lên là chiếc background xinh để chụp ảnh thì "công viên tour" rộ lên từ những chiếc reels, video ngắn bắt gọn một khoảnh khắc nhỏ lá rơi hay nắng xuyên qua tán cây. Giữa hoa tươi, cỏ xanh, bạn "ngã" đâu cũng có một góc chill thật thơ để đọc sách, nghe nhạc, đi dạo hay quay một clip ootd (outfit of the day - trang phục hôm nay)...

Ảnh: @hhhhhhaaaaaannnnhhhh

Ảnh: Threads @totto_outfit

Công viên Thống Nhất đang là tọa độ hot nhất vì diện tích rộng, nhiều cảnh quan như đường ray, vườn hoa sao nhái nhiều màu đang nở rực rỡ và đặc biệt góc nhìn ra tháp truyền hình khiến khung hình tưởng như đang ở giữa Tokyo (Nhật Bản). Công viên này cũng có nhiều hoạt động vui chơi diễn ra mỗi ngày, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ có hội sách, triển lãm...

Phố Nguyễn Đình Chiểu, Thể Giao ở bên cạnh công viên Thống Nhất cũng là "thiên đường" các quán cà phê đủ phong cách, thuận tiện cho những ai muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi nếu ngại nắng gió sau khi la cà.

Video: TikTok @phuongtali_2709

Ảnh: Threads @fong.rongchoi

Vườn Bách Thảo cũng là địa điểm hot của "hội yêu công viên", tìm đến để dạo chơi, picnic. Công viên Yên Sở khá xa trung tâm nhưng vẫn được nhiều bạn trẻ tìm đến để nghỉ ngơi sau khi check-in ở một vài gốc hot như vòng quay ngựa gỗ, hàng rào hay tại phim trường gần đó.