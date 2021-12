Lịch thi đấu vòng 18 Ngoại hạng Anh 2021/22: Hoãn 5 trận đấu vì COVID-19

TPO - Lịch thi đấu vòng 18 Ngoại hạng Anh 2021/22. Cập nhật lịch thi đấu, kênh phát sóng Ngoại hạng Anh 2021/22 Tottenham vs Liverpool, Leeds vs Arsenal, Wolves vs Chelsea nhanh nhất, chính xác nhất.

Trận đấu sớm nhất vòng 18 Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ là cuộc đọ sức giữa MU vs Brighton sẽ diễn ra vào vào lúc 19h30, 18/12. Tuy nhiên, trận đấu này đã chính thức bị hoãn do nhiều ca COVID-19 bùng phát trong nội bộ MU.

Theo truyền thông Anh, giải Ngoại hạng Anh đang có nhiều ca nhiễm chưa từng thấy và sẽ phải hủy nhiều trận đấu. Ngoài trận đấu của MU, các trận đấu sau đây cũng bị hoãn gồm có: Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham vs Norwich và Everton vs Leicester. Thậm chí, 20 đội bóng Ngoại hạng Anh đã họp khẩn để tính đến kế hoạch tạm hoãn giải đấu đến đầu năm sau.

Như vậy, vòng 18 Ngoại hạng Anh chỉ còn 5 trận đấu nhưng vẫn có những cuộc so tài hấp dẫn. Leeds sẽ gặp Arsenal vào lúc 00h30, 19/12. Trong khi đó, Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Wolves vào lúc 21h00, 19/12. Trận đấu tâm điểm của vòng đấu sẽ là cuộc so tài giữa Tottenham vs Liverpool vào lúc 23h30, 19/12. Các trận đấu Ngoại hạng Anh được phát sóng trên K+.

Lịch thi đấu vòng 18 Ngoại hạng Anh 2021/22

* 19h30, 18/12: MU vs Brighton (hoãn) * 22h00, 18/12: Southampton vs Brentford (hoãn) * 22h00, 18/12: Watford vs Crystal Palace (hoãn) * 22h00, 18/12: West Ham vs Norwich (hoãn) * 22h00, 18/12: Aston Villa vs Burnley (K+Life, K+Live 2) * 00h30, 19/12: Leeds vs Arsenal (K+Sport 1) * 19h00, 19/12: Everton vs Leicester (hoãn) * 21h00, 19/12: Wolves vs Chelsea (K+Sport 1) * 21h15, 19/12: Newcastle vs Man City (K+Sport 2) * 23h30, 19/12: Tottenham vs Liverpool (K+Sport 1)